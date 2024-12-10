Фінансові новини
- |
- 10.12.24
- |
- 19:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Для повоєнної відбудови України знадобляться вогнезахисні матеріали на суму близько 1 млрд грн - Костянтин Калафат, директор Ковлар Груп
16:03 10.12.2024 |
За оцінками експерта, для відновлення зруйнованих об'єктів нерухомості може знадобитися близько 100 000 тон вогнезахисних фарб, штукатурок та інших засобів
Дослідження Київської школи економіки та USAID показують що 90%
будівельних матеріалів, необхідних для відбудови України, можуть бути
виготовлені локально. Водночас директор компанії Ковлар Груп,
найбільшого українського виробника вогнезахисних матеріалів, яка
виготовляє продукцію Ammokote, повідомив, що сумарні потужності
вітчизняних виробників вогнезахисту значно перевищують очікуваний попит
під час відбудови.
«Станом на сьогодні для відбудови зруйнованих об'єктів потрібні вогнезахисні матеріали на суму близько 1 млрд грн, - розповів Костянтин Калафат. - При цьому використання продукції локального виробництва не лише дасть змогу розвивати будівельну галузь України та створювати нові робочі місця, а й допоможе інвесторам значно зекономити, адже українська продукція значно дешевша за імпортні аналоги».
Созданная в 2015 году, "Ковлар Групп" является крупнейшим украинским производителем огнезащиты, который занимает около 60% рынка огнезащитных материалов Украины и предлагает более 20 наименований продукции под торговой маркой Ammokote.
Створена 2015 року, "Ковлар Груп" є найбільшим українським виробником вогнезахисту, що займає близько 60% ринку вогнезахисних матеріалів України та пропонує понад 20 найменувань продукції під торговою маркою Ammokote.
ТОВ "Ковлар Груп" засновано 2015 року, статутний фонд 1,2 млн грн, кінцеві бенефіціари Костянтин Калафат (40%), Андрій Озейчук (35%) і Любов Вахітова (25%). Згідно з даними опендатабот, за підсумками 2023 року компанія отримала 42 млн 585 тис. грн доходу, що більш ніж учетверо вище за результати 2022 року; чистий прибуток за 2023 рік 7,7 млн грн проти 1,6 млн грн чистого збитку за 2022 рік.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Приват, Ощад, mono, Райф і асоціації НАБУ та АУБ підписали меморандум про посилення фінмоніторингу
ТОП-НОВИНИ
|Справа про незаконне збагачення голови АМКУ Кириленка: Вартість необґрунтованих активів посадовця зросла
|ЄС схвалив надання Україні нового траншу макрофіну на 4,2 млрд євро
|Трамп: Зеленський хоче укласти мир, хоче припинення вогню
|Fitch зберігає рейтинг України «обмежений дефолт» до реструктуризації ВВП-варантів і євробондів «Укренерго»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|Комуналка в Україні подорожчала за рік майже на 20%
|Кабмін переніс на 2025 рік виплату держпідтримки аграріям, які не отримали її цього року
|Кабмін продовжив обов’язки постачальника електроенергії "останньої надії" ще на рік
|Інфляція в Україні у листопаді зросла до 1,9%, у річному вимірі до 11,2% - Держстат
|Приват, Ощад, mono, Райф і асоціації НАБУ та АУБ підписали меморандум про посилення фінмоніторингу
|Уряд погодив залучення Укрзалізницею €480 мільйонів позики під державні гарантії
Бізнес
|Toyota відкладає вихід електромобілів нового покоління, проте обіцяє запас ходу понад 1000 км
|Експорт IT-послуг з України зменшився до $530 млн на місяць з початку 2024 року
|Світові доходи від реклами вперше перевищать $1 трильйон у 2024 році: компанії-лідери
|Світовий продаж чипів у жовтні зростає 7-й місяць поспіль - галузева асоціація
|ЄС посилює контроль над TikTok на тлі виборів у Румунії
|Суд підтримав закон, який вимагає продаж TikTok у США. Соцмережу можуть заборонити
|Новий підстільний ПК Arctic Senza з AMD Ryzen 7 5700G PRO 65 Вт та пасивним охолодженням від €600