Для повоєнної відбудови України знадобляться вогнезахисні матеріали на суму близько 1 млрд грн - Костянтин Калафат, директор Ковлар Груп

За оцінками експерта, для відновлення зруйнованих об'єктів нерухомості може знадобитися близько 100 000 тон вогнезахисних фарб, штукатурок та інших засобів

Дослідження Київської школи економіки та USAID показують що 90% будівельних матеріалів, необхідних для відбудови України, можуть бути виготовлені локально. Водночас директор компанії Ковлар Груп, найбільшого українського виробника вогнезахисних матеріалів, яка виготовляє продукцію Ammokote, повідомив, що сумарні потужності вітчизняних виробників вогнезахисту значно перевищують очікуваний попит під час відбудови.

«Станом на сьогодні для відбудови зруйнованих об'єктів потрібні вогнезахисні матеріали на суму близько 1 млрд грн, - розповів Костянтин Калафат. - При цьому використання продукції локального виробництва не лише дасть змогу розвивати будівельну галузь України та створювати нові робочі місця, а й допоможе інвесторам значно зекономити, адже українська продукція значно дешевша за імпортні аналоги».

Созданная в 2015 году, "Ковлар Групп" является крупнейшим украинским производителем огнезащиты, который занимает около 60% рынка огнезащитных материалов Украины и предлагает более 20 наименований продукции под торговой маркой Ammokote.

Створена 2015 року, "Ковлар Груп" є найбільшим українським виробником вогнезахисту, що займає близько 60% ринку вогнезахисних матеріалів України та пропонує понад 20 найменувань продукції під торговою маркою Ammokote.

ТОВ "Ковлар Груп" засновано 2015 року, статутний фонд 1,2 млн грн, кінцеві бенефіціари Костянтин Калафат (40%), Андрій Озейчук (35%) і Любов Вахітова (25%). Згідно з даними опендатабот, за підсумками 2023 року компанія отримала 42 млн 585 тис. грн доходу, що більш ніж учетверо вище за результати 2022 року; чистий прибуток за 2023 рік 7,7 млн грн проти 1,6 млн грн чистого збитку за 2022 рік.