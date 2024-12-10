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«Зимова єПідтримка»: Мінекономіки роз'яснило банкам правила обробки персональних даних
15:58 10.12.2024 |
Міністерство економіки України надіслало банкам роз'яснення щодо обробки персональних даних клієнтів-учасників програм "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек", наголосивши на недоцільності вимагати надмірні дозволи на розкриття банківської інформації.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Мінекономіки.
"Кошти за програмою "Зимова єПідтримка" зараховуються на картку "Національний кешбек". Громадянин може відкрити таку картку в застосунку чи відділенні одного з банків-партнерів програми. У разі, якщо громадянин не зацікавлений брати участь в програмі «Національний кешбек» і планує використати цю картку лише для отримання коштів за програмою «Зимова єПідтримка», банки не повинні вимагати згоду на розкриття інформації про транзакції з особистих рахунків чи інші персональні дані, які не стосуються безпосередньо виплати", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що стосовно участі у програмі "Національний кешбек", для нарахування користувачу кешбеку 10% за купівлю українських товарів за програмою "Національний кешбек" уряд потребує даних виключно про транзакції, що стосуються купівлі чи повернення відповідних товарів. Це товари, які беруть участь в програмі, куплені в закладах торгівлі, що беруть участь в програмі. Дозвіл на передачу даних про транзакції за ці покупки учасник програми надає у разі зацікавленості брати в ній участь. Інформація про зазначені платіжні операції є підставою для нарахування кешбеку за конкретні покупки.
"Даних про інші транзакції для реалізації програми "Національний кешбек" уряд не потребує і не запитує від банків. Міністерство економіки в листі до банків наголошує на тому, що вимоги з боку банків про надання згоди на розкриття інших даних є недоцільними", - зауважили у міністерстві.
Крім того, закрити банківську картку "Національний кешбек" або відкликати наданий дозвіл громадяни можуть у будь-який момент, звернувшись до підтримки банку.
Міністерство економіки звернулося до банків щодо приведення своїх договорів з клієнтами та інших документів у відповідність до наданих роз'яснень.
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