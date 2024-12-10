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Уряд дозволив реструктуризувати борги теплоенерго й водоканалів, які потрапили під обстріли
15:40 10.12.2024 |
Право на реструктуризацію боргів матимуть теплопостачальні підприємства та водоканали, чия інфраструктура знищена або пошкоджена ворогом, а також ті, що розташовані на території активних бойових дій.
Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду 10 грудня, передає Укрінформ із посиланням на його промову, опубліковану на Урядовому порталі.
"Затверджуємо критерії для теплопостачальників та водоканалів, борги яких можуть бути реструктуризовані. Зокрема, таке право отримають підприємства, чия інфраструктура знищена або пошкоджена ворогом, та які розташовані на території активних бойових дій. Також прописуємо алгоритм подання заявки на реструктуризацію боргу", - зазначив він.
Шмигаль уточнив, що рішення спрямоване зменшити борговий тиск на підприємства критичної інфраструктури на прифронтових територіях для успішного проходження опалювального сезону.
"Станом на зараз майже 100% усіх об'єктів - житлових будинків, лікарень, шкіл, дитсадків - підключені до тепла. Проблемними точками є Херсон, який страждає від ворожих обстрілів, та Кривий Ріг. У цих містах тривають активні ремонтні та відновлювальні роботи", - додав Шмигаль.
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