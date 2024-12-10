Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

До реєстру індустріальних парків внесений парк на Хмельниччині

14:49 10.12.2024 |

Економіка

 

До Реєстру індустріальних (промислових) парків включено «Теофіполь Еко Парк» на Хмельниччині, який став 99-им зареєстрованим об'єктом промислового розвитку.

Про це повідомило Міністерство економіки, передає Укрінформ.

«Кабінет Міністрів вніс до реєстру новий індустріальний парк «Теофіполь Еко Парк» у селищі Теофіполь Хмельницького району Хмельницької області. Відповідне рішення Ууряд ухвалив на засіданні 10 грудня 2024 року. Це вже 99 індустріальний парк, зареєстрований в Україні», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що ключовими напрямками діяльності парку стануть виробництво паперу, картону, паперової та картонної тари, шпалер та низки інших товарів, в тому числі супутніх із паперовою галузях.

Площа індустріального парку становить майже 30,87 га. Загальний обсяг капіталовкладень у будівництво об'єктів на його території оцінюється приблизно у ₴2,43 мільярда. Очікується, що на підпримствах у складі парку будуть створені понад 1 550 робочих місць.

Ініціатором створення індустріального парку стала Теофіпольська селищна рада, яка має забезпечити розбудову сучасної інфраструктури для підтримки діяльності резидентів.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6119
  0,1026
 0,25
EUR
 1
 43,8215
  0,0310
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2808  0,08 0,20 41,8750  0,10 0,24
EUR 43,6962  0,11 0,26 44,3935  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6250  0,10 0,25 41,6400  0,11 0,26
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес