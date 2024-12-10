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До реєстру індустріальних парків внесений парк на Хмельниччині
14:49 10.12.2024 |
До Реєстру індустріальних (промислових) парків включено «Теофіполь Еко Парк» на Хмельниччині, який став 99-им зареєстрованим об'єктом промислового розвитку.
Про це повідомило Міністерство економіки, передає Укрінформ.
«Кабінет Міністрів вніс до реєстру новий індустріальний парк «Теофіполь Еко Парк» у селищі Теофіполь Хмельницького району Хмельницької області. Відповідне рішення Ууряд ухвалив на засіданні 10 грудня 2024 року. Це вже 99 індустріальний парк, зареєстрований в Україні», - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що ключовими напрямками діяльності парку стануть виробництво паперу, картону, паперової та картонної тари, шпалер та низки інших товарів, в тому числі супутніх із паперовою галузях.
Площа індустріального парку становить майже 30,87 га. Загальний обсяг капіталовкладень у будівництво об'єктів на його території оцінюється приблизно у ₴2,43 мільярда. Очікується, що на підпримствах у складі парку будуть створені понад 1 550 робочих місць.
Ініціатором створення індустріального парку стала Теофіпольська селищна рада, яка має забезпечити розбудову сучасної інфраструктури для підтримки діяльності резидентів.
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