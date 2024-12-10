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Уряд оновив та розширив програму «Доступні ліки»
Кабінет Міністрів розширив та модернізував програму "Доступні ліки" в межах "Зимової підтримки" українців. У держбюджеті на 2025 рік на програму "Ще більш доступні ліки" закладено 6,6 млрд грн.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Зокрема, зміни передбачають:
* додаткові 30 нових діючих речовин у переліку. Йдеться, про препарати для ревматологічних, неврологічних, очних та ендокринологічних хвороб.
* поширення програми на дітей, додано ліки у формі крапель і мазей.
* розширення мережі аптек, задіяних у програмі. Зокрема, до неї приєднаються всі аптеки, які працюють у лікарнях.
* аптеки зобов'язані пропонувати покупцям спочатку препарати за найнижчою ціною, враховуючи діючу речовину.
* можливість за кошти "Зимової єПідтримки" придбати ліки українського виробництва.
За словами прем'єра, програмою "Доступні ліки" за 5 років скористалися понад 5 млн українців, підключено 15 тисяч аптек, доступно майже 600 препаратів.
"Також працюємо, щоб ліки були доступними у найвіддаленіших населених пунктах. У 13-ти областях вже працюють мобільні аптеки. По всій країні включно з прифронтовими регіонами є можливість доставки медпрепаратів "Укрпоштою", - наголосив Шмигаль.
Як повідомлялося, у 2024 році ціни на ліки в Україні зросли на 10,8%. Зростання сповільнилося майже до темпів 2021 року.
Раніше Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який спрощує процедуру реєстрації лікарських засобів, що закуповуються держпідприємством "Медичні закупівлі України". Відповідні зміни планується внести до закону про лікарські засоби.
До того Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України (щодо паралельного імпорту лікарських засобів)", який дозволяє паралельний імпорт ліків з 1 січня 2025 року.
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