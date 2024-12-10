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АНАЛІТИКА

Кабмін знайшов для Агенції оборонних закупівель 10 мільярдів

09:41 10.12.2024 |

Економіка

 

Кабінет міністрів виділив із держбюджету 10 млрд грн на потреби "Агенції оборонних закупівель" Міністерства оборони.

Про це йдеться в розпорядженні №1217 від 6 грудня.

В документі зазначається, що кошти необхідні для "зміцнення обороноздатності держави", зокрема "для придбання обладнання оборонного призначення".

Кабмін доручив Міністерству фінансів здійснити ці видатки на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Водночас на відповідну суму було зменшено бюджетні призначення Міністерству фінансів на обслуговування державного боргу.

Нагадаємо:

Агенція оборонних закупівель мала бюджет 306,7 млрд грн на 2024 рік, з яких 92% (282,9 млрд грн) вже були зарезервовані під укладені контракти. Ще 23,8 млрд грн залишались вільними для нових зобов'язань і Агенція їх планувала використати на фінансування вже підготовлених контрактів із закупівлі критичних боєприпасів для Збройних Сил України. Водночас, їх несподівано віддали Держприкордонслужбі.
За матеріалами: Економічна правда
 

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