Фінансові новини
- |
- 10.12.24
- |
- 19:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін знайшов для Агенції оборонних закупівель 10 мільярдів
09:41 10.12.2024 |
Кабінет міністрів виділив із держбюджету 10 млрд грн на потреби "Агенції оборонних закупівель" Міністерства оборони.
Про це йдеться в розпорядженні №1217 від 6 грудня.
В документі зазначається, що кошти необхідні для "зміцнення обороноздатності держави", зокрема "для придбання обладнання оборонного призначення".
Кабмін доручив Міністерству фінансів здійснити ці видатки на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.
Водночас на відповідну суму було зменшено бюджетні призначення Міністерству фінансів на обслуговування державного боргу.
Нагадаємо:
Агенція оборонних закупівель мала бюджет 306,7 млрд грн на 2024 рік, з яких 92% (282,9 млрд грн) вже були зарезервовані під укладені контракти. Ще 23,8 млрд грн залишались вільними для нових зобов'язань і Агенція їх планувала використати на фінансування вже підготовлених контрактів із закупівлі критичних боєприпасів для Збройних Сил України. Водночас, їх несподівано віддали Держприкордонслужбі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Приват, Ощад, mono, Райф і асоціації НАБУ та АУБ підписали меморандум про посилення фінмоніторингу
ТОП-НОВИНИ
|Справа про незаконне збагачення голови АМКУ Кириленка: Вартість необґрунтованих активів посадовця зросла
|ЄС схвалив надання Україні нового траншу макрофіну на 4,2 млрд євро
|Трамп: Зеленський хоче укласти мир, хоче припинення вогню
|Fitch зберігає рейтинг України «обмежений дефолт» до реструктуризації ВВП-варантів і євробондів «Укренерго»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|Комуналка в Україні подорожчала за рік майже на 20%
|Кабмін переніс на 2025 рік виплату держпідтримки аграріям, які не отримали її цього року
|Кабмін продовжив обов’язки постачальника електроенергії "останньої надії" ще на рік
|Інфляція в Україні у листопаді зросла до 1,9%, у річному вимірі до 11,2% - Держстат
|Приват, Ощад, mono, Райф і асоціації НАБУ та АУБ підписали меморандум про посилення фінмоніторингу
|Уряд погодив залучення Укрзалізницею €480 мільйонів позики під державні гарантії
Бізнес
|Toyota відкладає вихід електромобілів нового покоління, проте обіцяє запас ходу понад 1000 км
|Експорт IT-послуг з України зменшився до $530 млн на місяць з початку 2024 року
|Світові доходи від реклами вперше перевищать $1 трильйон у 2024 році: компанії-лідери
|Світовий продаж чипів у жовтні зростає 7-й місяць поспіль - галузева асоціація
|ЄС посилює контроль над TikTok на тлі виборів у Румунії
|Суд підтримав закон, який вимагає продаж TikTok у США. Соцмережу можуть заборонити
|Новий підстільний ПК Arctic Senza з AMD Ryzen 7 5700G PRO 65 Вт та пасивним охолодженням від €600