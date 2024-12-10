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АНАЛІТИКА

Україна отримає $454 мільйони від Світового банку на сферу охорони здоров'я

08:47 10.12.2024 |

Економіка

 

Світовий банк надасть Україні 454 млн доларів у межах проєкту THRIVE, який спрямований на допомогу в реформуванні системи охорони здоров'я.

Як передає Укрінформ, про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі.

За його словами, "це підтримає зусилля уряду щодо пріорітетного фінансування за програмою медичних гарантій. Гроші будуть надані в межах проєкту THRIVE, який спрямований на допомогу в реформуванні системи охорони здоров'я та посиленні її ефективності в умовах війни".

Фінансування програми здійснюється за допомогою уряду Японії, Світового банку, а також гранту від фонду URTF, зауважив Шмигаль.

"THRIVE є частиною масштабної міжнародної підтримки України, що охоплює також освіту, транспорт, енергетику, агросектор та інші галузі, що постраждали внаслідок російської агресії", - підкреслив Прем'єр-міністр.

Він подякував керівництву Світового банку, уряду Японії і партнерам за важливу та своєчасну підтримку.
 

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