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В Україні посилять перевірки продавців імпортних товарів
23:53 09.12.2024 |
В Україні наступного року планують посилити заходи захисту прав споживачів та контролю за нехарчовою продукцією.
Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
"Держпродспоживслужба розробила та погодила секторальний план державного ринкового нагляду на 2025 рік. Документ вимагає посилення контролю за імпортною продукцією, зокрема посилення перевірок товарів, які потрапляють на ринок через неформальні канали", - заявив заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.
Окрім того, планується вдосконалення системи моніторингу та підвищення ефективності заходів щодо недопущення небезпечної продукції на ринок.
Особлива увага буде направлена на проблему "сірого" імпорту та контрабанди продукції, яка потрапляє на ринок без належної документації.
Під час розроблення проєкту секторального плану ринкового нагляду Держпродспоживслужби на 2025 рік було враховано:
* належність видів продукції до підвищеного ступеню ризику;
* результати моніторингу вжитих обмежувальних заходів;
* результати аналізу відомостей, включених до системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик;
* аналіз інформації, одержаної за допомогою міжнародної системи повідомлень про продукцію, що становить серйозний ризик, RAPEX;
* результатів моніторингу причин і кількості звернень споживачів про захист їх права на безпеку продукції, причин і кількості нещасних випадків і випадків заподіяння шкоди здоров'ю людей унаслідок використання продукції, який здійснюється в межах сфери відповідальності;
* комплексний аналіз результатів роботи територіальних органів Держпродспоживслужби за 2023-2024 роки.
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