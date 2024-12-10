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Зеленський доручив Шмигалю збільшити фінансування прямої закупівлі дронів у бригадах
Президент Володимир Зеленський доручив знайти додаткові кошти на закупівлю дронів. Їх буде виділено безпосередньо бригадам.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він розповів під час вечірнього звернення.
За його словами, він сьогодні заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського щодо поточної ситуації на фронті. Обговорили також і операцію у Курській області.
Також окремо була доповідь полковника Павла Паліси, якого нещодавно призначили заступником керівника Офісу президента.
"Була також окрема доповідь Павла Паліси щодо сум прямих коштів у бригади безпосередньо - для додаткової закупівлі дронів. Нещодавно вже ухвалили рішення про суму таких прямих грошей. Але зараз я бачу, що тієї суми також недостатньо," - розповів Зеленський.
Президент доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю найближчими днями збільшити фінансування для бригад додатково.
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