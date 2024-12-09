Аптечний ритейл у лідерах з відкриття нових точок

Аптечні мережі - лідери у розвитку серед галузей українського ритейлу. За 10 місяців 2024 року відкрилося 977 нових аптек. Найбільше серед них - 377 нових точок - відкрила мережа "Подорожник" Олександра Федечка.

Друге місце посідає non-food-ритейл. У цьому сегменті відкрито 578 нових торгових точок, 340 з яких належать мережі магазинів у форматі one dollar store "Аврора" Тараса Панасенка і Лева Жиденка.

Третє місце - за продуктовими супермаркетами: 379 нових магазинів протягом 10 місяців. У цьому напрямку лідирує мережа магазинів формату "біля дому" "Домашній маркет" - 67 нових точок.

Такі дані аналітичного дослідження "Географія ритейлу" презентувала під час RAU Summit 2024 керівниця відділу аналітики Асоціації ритейлерів України Яна Єрмакова. Інформація зібрана на основі даних 110 мереж, які є членами RAU, передає LIGA.net.

Четверте місце серед мереж посідають магазини техніки та електроніки - 120 нових точок. Однак за показника 80 закритих магазинів, чистий приріст склав 40 торгових точок. Лідером у цьому сегменті є мережа "Кібернетики".

І замикає п'ятірку лідерів fashion-ритейл. У цьому сегменті відкрилося 108 нових магазинів одягу. Якщо були закриті 43 магазини, то чистий приріст склав 65 торгових точок. Лідером у сегменті стала мережа Sinsay.

Загалом протягом 10 місяців 2024 року кількість магазинів, що працюють, збільшилася на 2279 одиниць, закрилась 831 торгова точка. Таким чином чистий приріст склав 1548 об'єктів.

"Причини закриття - різні в кожній галузі. Це пов'язано і з воєнними діями, і з рентабельністю, і логістичними затратами. У кожному сегменті є велика низка своїх причин", - зазначила Єрмакова.

Найбільше магазинів всіх напрямків відкривалося у п'яти областях: Київській, Львівській, Дніпропетровській, Харківській та Одеській.

Торік товарообіг галузі роздрібної торгівлі склав 1,54 трлн грн. Прогноз експертів RAU на 2024 рік - 1,81 трлн грн.