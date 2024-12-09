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Експорт IT-послуг з України зменшився до $530 млн на місяць з початку 2024 року
У січні-жовтні 2024 року IT-сектор забезпечує українському бюджету $530 млн на місяць. Про це повідомляє Опедатабот із посиланням на дані Національного банку України.
"Цьогоріч на місяць ІТ-експорт приносив 530 млн дол. До порівняння, торік цей показник був на рівні 555 млн дол. (США - ред.). Найбільш прибутковим для ІТ-експорту був 2022 рік - 600 млн доларів (США - ред.)", - йдеться в повідомленні.
Цьогоріч найвищий показник IT-експорту зафіксували у березні - тоді він становив $570 млн. А от найнижчий результат на рівні $510 млн спостерігався кілька разів: у січні, червні та серпні.
За підсумками жовтня цього року український IT-експорт становив $532 млн. У жовтні минулого року показник досягав $529 млн, а у жовтні 2022 року - $535 млн.
Раніше Львівський ІТ Кластер повідомляв, що експорт IT-послуг за підсумками III кварталу 2024 року забезпечив українській економіці $1,6 мільярда. Порівняно з III кварталом минулого року експорт IT-послуг зменшився на 4,6%.
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