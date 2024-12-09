Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Мінцифри пояснили, чому знято вимогу щодо зарплати 20 тис. грн для співробітників компаній-резидентів «Дія.City»

17:45 09.12.2024 |

Економіка

 

Вимогу про місячну заробітну плату 20 тис. грн для бронювання співробітників компаній-резидентів "Дія.City" знято, оскільки технічно розмір зарплати особи розраховується через суму Єдиного соціального внеску (ЄСВ) і для резидентів простору він фіксований на рівні 22%.

"Постанова Кабміну (№1362 від 29 листопада 2024 року - ІФ-У) про новий порядок бронювання передбачає виняток для резидентів «Дія.City», оскільки технічно розмір заробітної плати особи рахується саме через суму сплаченого ЄСВ. У "Дія.City" ж розмір ЄСВ фіксований - 22% від мінімальної зарплати", - повідомили у пресслужбі Мінцифри у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Крім того, там уточнили, що до резидентів "Дія.City" ще на етапі отримання статусу резидента застосовують низку критеріїв, один із яких - вимога про середньооблікову зарплату в компанії не менше ніж EUR1200 (52,500 тис. грн за курсом НБУ - ІФ-У).

Раніше повідомлялося, що Кабмін оприлюднив оновлену постанову про бронювання через "Дію" з 1 грудня. Документ відкрив можливість бронювати нових працівників під обіцянку нарахування їм зарплати від 20 тис. грн на місяць і продовжив статус критично важливих підприємств до 28 лютого 2025 року для всіх, хто мав такий статус станом на 1 грудня 2024 року. Водночас нове податкове законодавство, що набуло чинності з 1 грудня, передбачає, що інформація щодо оновлення зарплати буде доступною помісячно. Звірка зазначеної під час бронювання працівника зарплати з реєстром здійснюватиметься автоматично.

Згідно з постановою також було знято вимогу про місячну зарплату в 20 тис. грн для можливості бронювання до співробітників компаній-резидентів "Дія.City". Компанії-резиденти зрівняли з працівниками державних і комунальних підприємств, також було розширення до 100% квоти бронювання протезистів-ортезистів.

Мінекономіки та Мінцифри задекларували, що процес бронювання через "Дію" відновлено вже з 1 грудня, проте за відсутності нових критеріїв критичності від міністерств і відомств та неможливості підтвердити статус критичності зараз підприємства можуть бронювати співробітників до 28 лютого 2025 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5093
  0,0647
 0,16
EUR
 1
 43,8525
  0,0042
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1988  0,06 0,14 41,7727  0,07 0,16
EUR 43,5827  0,03 0,07 44,2846  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5200  0,05 0,12 41,5300  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес