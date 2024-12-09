У Мінцифри пояснили, чому знято вимогу щодо зарплати 20 тис. грн для співробітників компаній-резидентів «Дія.City»

Вимогу про місячну заробітну плату 20 тис. грн для бронювання співробітників компаній-резидентів "Дія.City" знято, оскільки технічно розмір зарплати особи розраховується через суму Єдиного соціального внеску (ЄСВ) і для резидентів простору він фіксований на рівні 22%.

"Постанова Кабміну (№1362 від 29 листопада 2024 року - ІФ-У) про новий порядок бронювання передбачає виняток для резидентів «Дія.City», оскільки технічно розмір заробітної плати особи рахується саме через суму сплаченого ЄСВ. У "Дія.City" ж розмір ЄСВ фіксований - 22% від мінімальної зарплати", - повідомили у пресслужбі Мінцифри у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Крім того, там уточнили, що до резидентів "Дія.City" ще на етапі отримання статусу резидента застосовують низку критеріїв, один із яких - вимога про середньооблікову зарплату в компанії не менше ніж EUR1200 (52,500 тис. грн за курсом НБУ - ІФ-У).

Раніше повідомлялося, що Кабмін оприлюднив оновлену постанову про бронювання через "Дію" з 1 грудня. Документ відкрив можливість бронювати нових працівників під обіцянку нарахування їм зарплати від 20 тис. грн на місяць і продовжив статус критично важливих підприємств до 28 лютого 2025 року для всіх, хто мав такий статус станом на 1 грудня 2024 року. Водночас нове податкове законодавство, що набуло чинності з 1 грудня, передбачає, що інформація щодо оновлення зарплати буде доступною помісячно. Звірка зазначеної під час бронювання працівника зарплати з реєстром здійснюватиметься автоматично.

Згідно з постановою також було знято вимогу про місячну зарплату в 20 тис. грн для можливості бронювання до співробітників компаній-резидентів "Дія.City". Компанії-резиденти зрівняли з працівниками державних і комунальних підприємств, також було розширення до 100% квоти бронювання протезистів-ортезистів.

Мінекономіки та Мінцифри задекларували, що процес бронювання через "Дію" відновлено вже з 1 грудня, проте за відсутності нових критеріїв критичності від міністерств і відомств та неможливості підтвердити статус критичності зараз підприємства можуть бронювати співробітників до 28 лютого 2025 року.