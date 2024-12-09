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АНАЛІТИКА

Україна наростила виробництво сталі - «плюс» 23% до показників минулого року

17:17 09.12.2024 |

Економіка

 

У січні - листопаді 2024 року українські металургійні підприємства виробили 7,03 млн т сталі, що на 23% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомило ОП «Укрметалургпром», передає Укрінформ.

За даними об'єднання, українські металургійні підприємства у січні - листопаді цього року виробили до 7,03 млн т сталі, що на 23,1% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Україна наростила виробництво сталі - «плюс» 23% до показників минулого року

 

Водночас місяць до місяця виробництво сталі продовжує демонструвати негативну динаміку. Так, у листопаді виплавка сталі становила 540,8 тис. т, що на 10,4% менше за результат жовтня.

Україна наростила виробництво сталі - «плюс» 23% до показників минулого року

 

Загалом показник виплавки сталі у листопаді став другим найгіршим із початку року - менше сталі було вироблено лише у лютому 2024-го. Падіння обсягів фіксується вже шостий місяць поспіль.

За 11 місяців в Україні також виробили 6,52 млн т чавуну, що на 19,8% більше у річному вимірі. У листопаді виробництво чавуну становило 542,9 тис. т, що на 13,1% менше, ніж у жовтні.

Україна наростила виробництво сталі - «плюс» 23% до показників минулого року

 

Виробництво металопрокату з початку року становило 5,74 млн т (+18% до показника за 11 місяців 2023 року). У листопаді було виготовлено 477 тис. т прокату, це на 7,8% більше, ніж у жовтні.

Україна наростила виробництво сталі - «плюс» 23% до показників минулого року

 

Як повідомлялося, за підсумками 2024 року українські металургійні підприємства можуть вийти на показник виробленої сталі у 7,2-7,3 млн т. Минулого року в Україні було вироблено 6,2 млн т сталі.
 

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