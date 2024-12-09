Наповнення Фонду декарбонізації наступного року очікується на рівні ₴1,75 мільярда

Передбачається, що у 2025 році АТ "Фонд декарбонізації" отримає 1,75 млрд грн надходжень від податку на викиди вуглецю.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила перша заступниця голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Марія Малая.

"Цьогоріч очікували, що це буде 700 млн грн, але маємо надходження від податку на вуглець на рівні 1,4 млрд грн. Наступного року 1,75 млрд грн вже закладено у бюджет", - сказала Малая.

Вона наголосила, що Фонд декарбонізації має стале фінансування, яке не залежить від перерозподілів держбюджету.

"Ми плануємо розширитися. У першу чергу, великі сподівання покладаємо на програму фінансового лізингу, за якою громади чи бізнес відразу отримуватимуть обладнання для реалізації проєктів", - повідомила Малая.

За її словами, вже є пропозиції західних партнерів щодо надання енергоефективного обладнання на пільгових умовах.

Для державного сектору в 2025 році планується запустити грантову програму. Йдеться і про органи державної влади, і про підпорядковані їм установи: бібліотеки, вузи.