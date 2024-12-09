Фонд декарбонізації надав підтримку вже понад 30 проєктам - Держенергоефективності

Із початку своєї роботи АТ "Фонд декарбонізації" надав підтримку понад 30 проєктам із підвищення енергоефективності у громадах та на підприємствах.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила перша заступниця голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Марія Малая.

"На сьогодні Фонд декарбонізації розглянув більше 70 проєктів. Із них більше 30 проєктів уже отримали фінансування", - розповіла Малая.

Вона зазначила, що надавати підтримку для проведення енергоефективних заходів Фонд декарбонізації почав у жовтні.

За словами Малої, більшість проєктів, що отримали підтримку - це проєкти органів місцевого самоврядування. Зокрема, термомодернізація мережі дитсадків в Одесі, підвищення енергоефективності вуличного освітлення, водоканалів, лікарень.

Крім того, у портфоліо Фонду декарбонізації вже є близько 10 бізнес-проєктів, спрямованих на підвищення енергоефективності як великих промислових об'єктів, так і малих виробництв.