Фінансові новини
- |
- 09.12.24
- |
- 23:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Товарообіг України за 11 місяців становить $101,9 мільярда
15:46 09.12.2024 |
За підсумками перших 11 місяців 2024 року товарообіг України склав $101,9 млрд. Зокрема, протягом січня-листопада імпортували товарів на суму $63,6 млрд, а експортували - на $38,3 млрд.
Про це повідомляє Державна митна служба України.
Найбільше товарів до України імпортували з Китаю (на $13 млрд), Польщі (на $6,3 млрд) та Німеччини ($4,8 млрд).
Водночас експортували українських товарів найбільше до Польщі - на $4,4 млрд, Іспанії - на $2,7 млрд та Німеччини - на $2,7 млрд.
У загальних обсягах ввезених у січні-листопаді 2024 року товарів 65% припадало на такі категорії:
* машини, устаткування та транспорт - $22,2 млрд;
* продукція хімічної промисловості - $10,7 млрд;
* паливно-енергетичні - $8,2 млрд.
Загалом оподаткований імпорт склав $52,1 млрд, що становить 82% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-листопаді 2024 року склало 0,51 $/кг, що на 4% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, уточнили у Митній службі.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
* продовольчі товари - $22,6 млрд;
* метали та вироби з них - $4,1 млрд;
* машини, устаткування та транспорт - $3,2 млрд.
За 11 місяців 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 270,3 млн грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС схвалив надання Україні нового траншу макрофіну на 4,2 млрд євро
ТОП-НОВИНИ
|Трамп: Зеленський хоче укласти мир, хоче припинення вогню
|Fitch зберігає рейтинг України «обмежений дефолт» до реструктуризації ВВП-варантів і євробондів «Укренерго»
|Трамп не виключив можливість зменшення допомоги Україні
|Axios: Трамп не підтримував ідею зустрічі з Зеленським, та Макрон переконав
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|Аптечний ритейл у лідерах з відкриття нових точок
|Експорт IT-послуг з України зменшився до $530 млн на місяць з початку 2024 року
|У Мінцифри пояснили, чому знято вимогу щодо зарплати 20 тис. грн для співробітників компаній-резидентів «Дія.City»
|Тариф «Укренерго» на передачу на 2025 рік – останній варіант передбачає збільшення майже на 30%
|Україна наростила виробництво сталі - «плюс» 23% до показників минулого року
|В Україні планують збудувати десять малих модульних реакторів до 2050 року – Котін
Бізнес
|Китай захопив 76% світового ринку електромобілів
|xAI планує використати 1 мільйон процесорів для свого суперкомп'ютера
|Китай пришвидшує перехід на місцеві чипи через санкції США – Financial Times
|ЄС посилить боротьбу з азійськими інтернет-магазинами Temu та Shein
|Meta використовуватиме ядерну енергію для живлення своїх центрів обробки ШІ, подібно до Amazon, Microsoft і Google
|Mercedes-Benz розробляє сонячну фарбу для електромобілів, яка збільшує пробіг на 30 км
|«Створений злочинцями для злочинців». У Європі заблокували месенджер Matrix