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АНАЛІТИКА

Товарообіг України за 11 місяців становить $101,9 мільярда

15:46 09.12.2024 |

Економіка

 

За підсумками перших 11 місяців 2024 року товарообіг України склав $101,9 млрд. Зокрема, протягом січня-листопада імпортували товарів на суму $63,6 млрд, а експортували - на $38,3 млрд.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Найбільше товарів до України імпортували з Китаю (на $13 млрд), Польщі (на $6,3 млрд) та Німеччини ($4,8 млрд).

Водночас експортували українських товарів найбільше до Польщі - на $4,4 млрд, Іспанії - на $2,7 млрд та Німеччини - на $2,7 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-листопаді 2024 року товарів 65% припадало на такі категорії:

* машини, устаткування та транспорт - $22,2 млрд;
* продукція хімічної промисловості - $10,7 млрд;
* паливно-енергетичні - $8,2 млрд.

Загалом оподаткований імпорт склав $52,1 млрд, що становить 82% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-листопаді 2024 року склало 0,51 $/кг, що на 4% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, уточнили у Митній службі.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

* продовольчі товари - $22,6 млрд;
* метали та вироби з них - $4,1 млрд;
* машини, устаткування та транспорт - $3,2 млрд.

За 11 місяців 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 270,3 млн грн.


Товарообіг України за 11 місяців становить $101,9 мільярда
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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