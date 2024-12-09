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Гелен Келлер
Зростання реальних зарплат сповільнюється через інфляцію. У кого зарплати зросли найбільше
12:33 09.12.2024 |
Розмір середньомісячної зарплати в Україні у третьому кварталі 2024 року зріс на 22,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 21 946 грн.
За даними Держстату, за дев'ять місяців цього року середня заробітна плата склала 20 592 грн, що на 22,2% більше, ніж торік, передає Forbes.
Зазначається, що зростання реальних зарплат у третьому кварталі сповільнилося до 14,1% у річному вимірі після 17,6% у другому кварталі.
Сповільнення динаміки реальних зарплат зумовлено прискоренням споживчої інфляції в Україні. Якщо у другому кварталі зростання споживчих цін за офіційною статистикою становило лише 3,8% у річному вимірі, то у третьому кварталі воно прискорилося до 7,2%, а у четвертому - очікується близьким вже до 10,5%, із перспективою подальшого прискорення.
Найбільше зарплати зросли у сфері інформації та телекомунікацій, де середня зарплата у третьому кварталі становила 52 589 грн, що на 40,1% перевищує показники відповідного періоду минулого року. Ця галузь також зберігає першість за абсолютним рівнем зарплат.
Одними з найнижчих залишаються зарплати у сфері освіти (середнє значення у третьому кварталі 14 216 грн), які до того ж проявляють дуже повільне зростання: лише на 16,7%.
Важливо, що всі наведені вище показники зарплат наведено до утримання податку на доходи фізичних осіб та військового збору.
На початку листопада повідомлялося, що Національний банк України очікує, що вже наприкінці цього року реальні заробітні плати перевищать довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі через значну конкуренцію роботодавців за робочу силу.
Наприкінці вересня опитування Центру Разумкова показало, що серед найбільших проблем, з якими українці стикаються під час пошуку роботи, є низький рівень заробітної плати за наявними вакансіями. Із цим погоджуються 56,3% респондентів.
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