Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зростання реальних зарплат сповільнюється через інфляцію. У кого зарплати зросли найбільше

12:33 09.12.2024 |

Економіка

 

Розмір середньомісячної зарплати в Україні у третьому кварталі 2024 року зріс на 22,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 21 946 грн.

За даними Держстату, за дев'ять місяців цього року середня заробітна плата склала 20 592 грн, що на 22,2% більше, ніж торік, передає Forbes.

Зазначається, що зростання реальних зарплат у третьому кварталі сповільнилося до 14,1% у річному вимірі після 17,6% у другому кварталі.

Сповільнення динаміки реальних зарплат зумовлено прискоренням споживчої інфляції в Україні. Якщо у другому кварталі зростання споживчих цін за офіційною статистикою становило лише 3,8% у річному вимірі, то у третьому кварталі воно прискорилося до 7,2%, а у четвертому - очікується близьким вже до 10,5%, із перспективою подальшого прискорення.

Найбільше зарплати зросли у сфері інформації та телекомунікацій, де середня зарплата у третьому кварталі становила 52 589 грн, що на 40,1% перевищує показники відповідного періоду минулого року. Ця галузь також зберігає першість за абсолютним рівнем зарплат.

Одними з найнижчих залишаються зарплати у сфері освіти (середнє значення у третьому кварталі 14 216 грн), які до того ж проявляють дуже повільне зростання: лише на 16,7%.

Важливо, що всі наведені вище показники зарплат наведено до утримання податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

На початку листопада повідомлялося, що Національний банк України очікує, що вже наприкінці цього року реальні заробітні плати перевищать довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі через значну конкуренцію роботодавців за робочу силу.

Наприкінці вересня опитування Центру Разумкова показало, що серед найбільших проблем, з якими українці стикаються під час пошуку роботи, є низький рівень заробітної плати за наявними вакансіями. Із цим погоджуються 56,3% респондентів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4446
  0,1529
 0,37
EUR
 1
 43,8567
  0,0421
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1988  0,06 0,14 41,7727  0,07 0,16
EUR 43,5827  0,03 0,07 44,2846  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5200  0,05 0,12 41,5300  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес