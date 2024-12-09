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АНАЛІТИКА

В Україні зменшуються продажі електромобілів

12:20 09.12.2024 |

Економіка

 

У листопаді 2024 року українці придбали 3 742 електромобілів проти 4 277 у жовтні; відносно листопада минулого року попит на них скоротився на 13%.

Про це в Телеграмі повідомила Асоціація автовиробників України (Укравтопром), передає Укрінформ.

«У листопаді український автопарк поповнили 3 742 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно листопада минулого року попит на електромобілі зменшився на 13%», - йдеться в повідомленні.

Частка нових машин в реєстраціях BEV склала 18% проти 19% торік.

Зазначається, що серед придбаних електромобілів переважна більшість - 3 597 од. - є легковими транспортними засобами. З них нових - 669 од., вживаних - 2 928 од.

Серед 145 комерційних електромобілів новими були лише 18 авто.

У сегменті нових електрокарів лідирують Honda M-NV - 99 од., BYD Song Plus - 86 од., Zeekr 001 - 73 од.

Серед вживаних найбільш популярними є Nissan Leaf - 384 од., Tesla Model 3 - 301 од., Tesla Model Y - 298 од.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 48 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них 20% - нові та 80% - вживані.
 

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