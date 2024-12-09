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АНАЛІТИКА

Державний оператор тилу за рік уклав контрактів на ₴75 мільярдів

10:44 09.12.2024 |

Економіка

 

На презентації "DOT. Рік реформи забезпечення" міністр оборони Рустем Умєров розповів про здобутки Державного оператора тилу.

Як передає Укрінформ, про це Умєров повідомив у Фейсбуці.

"Рівно рік тому Міністерство оборони фундаментально змінило підхід до забезпечення нашого війська. Ми запустили Державний оператор тилу (ДОТ) - ключовий елемент реформи оборонних закупівель", - зазначив міністр.

За його словами, за рік роботи ДОТ уклав контракти на 75 мільярдів гривень. При цьому заощадив понад 17 млрд, зокрема 7 млрд - на харчуванні, 6.5 млрд - на паливі, 3.7 млрд - на речовому забезпеченні.

*​Також до роботи залучили 45 нових постачальників; запустили DOT-Chain - сучасну ІТ-систему, що зробила тилове забезпечення прозорим і безперебійним; створили наглядову раду ДОТ, до якої увійшли українські та міжнародні експерти, підвищивши довіру до системи.

"Ці зміни дали змогу Міноборони зосередитися на стратегічному управлінні, політиці та контролі, а закупівлі передати спеціалізованій структурі", - підкреслив Умєров.

Він подякував всій команді ДОТ, зокрема гендиректору ДП "Державний оператор тилу" Арсену Жумаділову, за професіоналізм і відданість справі.
 

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