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Неякісні міни, які потрапили в ЗСУ, замінять безкоштовно, - Мінстратегпром
Цієї осені до ЗСУ було поставлено неякісні мінометні міни. Їх заміна буде проведена безкоштовно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна.
"Обговорили сьогодні у Верховній Раді ситуацію щодо бракованих 120-мм мін. Станом на зараз, військовими зафіксовано 417 випадків нештатного спрацювання 120 мм мін. Це викладено у звітах, що надійшли від військових частин", - повідомив міністр.
Сметанін пояснив, що з останніх партій, загальною кількістю 54 тисяч 120 мін, підлягають заміні близько 24 тисяч.
"Заміна мін буде здійснена безкоштовно для військових - за рахунок заводу-виробника. Станом на зараз, відкрито 2 кримінальних провадження, тривають слідчі дії та внутрішні перевірки", - розповів він.
Водночас міністр повідомив, що всього оборонні підприємства України з початку 2024 року поставили до Сил оборони мільйони артилерійських та мінометних пострілів.
"Максимально швидкими темпами масштабуючи виробництво та впроваджуючи нові технології. Як висновок з ситуації, що склалася, на всіх виробництвах посилено контроль за якістю: як ввезеної продукції, так і виготовленої", - підсумував Сметанін.
Скандал з закупівлями мін
Зауважимо, що ще в листопаді у мережі з'явилися відео, як міна, не встигши вилетіти з міномета, падає в кількох метрах після пострілу. ЗМІ повідомляло, що неякісні міни на фронт поставило виробництво "Укроборонпрому".
Міністерство оборони 26 листопада заявило, що проводить розслідування причин нештатного спрацювання 120-міліметрових мін.
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