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АНАЛІТИКА

Середня зарплата чиновників з початку року зросла майже на 20 тисяч: де платять найбільше

17:25 06.12.2024 |

Економіка

 

Міністерство фінансів оновило дані щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих держадміністрацій і органів судової влади. У жовтні 2024 року середня зарплата у держорганах становила 57,5 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на дані Мінфіну.

У в порівнянні з січнем зарплата зросла на 49%. На початку року вона становила 38,6 тисяч гривень.

Таким чином, зарплата чиновників більш ніж втричі перевищує середній рівень по України. За даними ПФУ, у вересні зарплата становила 18 тисяч гривень.

Рейтинг із зарплат

За даними Мінфіну, лідирує за рівнем зарплат Антимонопольний комітет. У середньому її працівники отримують зарплату у 113,7 тисяч гривень. У комітеті працює 270 осіб. Зарплата керівництва одна з найвищих - 218,4 тисяч гривень.

У Міністерстві цифровою трансформації отримують на руки 88,5 тисяч гривень (198 осіб).

На третє місце вийшло Державне агентство розвитку туризму - 87,7 тисяч гривень (22 особи).

У Секретаріаті Кабінету міністрів середня зарплата 67,3 тисяч гривень. Фактична чисельність працівників, які отримують зарплату, - 680 осіб. Керівництву платять 103,4 тисяч гривень.

Середня зарплата чиновників з початку року зросла майже на 20 тисяч: де платять найбільше

 

Кількість чиновників в Україні

Нагадаємо, станом на 1 січня 2024 року у 108 органах державної влади фактично працювало 169 тисяч осіб. Протягом 2023 року фактична чисельність працівників скоротилася на 6,8 тисяч осіб.

У грудні 2023 року Кабінет міністрів схвалив реформу оплати праці державних службовців, яка дозволить зекономити 8 млрд гривень за рік.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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