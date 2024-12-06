Перші $50 млрд завдяки замороженим російським активам Україна почне отримувати у 2025 р. - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що перші $50 млрд за рахунок заморожених російських активів Україна почне отримувати вже 2025 року.

"Доки триває юридична процедура створення компенсаційного механізму, доки ми працюємо над конфіскацією російських заморожених активів, перші $50 млрд почнемо отримувати вже наступного року", - сказав Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, пряму трансляцію якої в ютубі веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

Як повідомлялося, 4 грудня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про швидке переведення в Україну $50 млрд за рахунок заморожених російських активів з ЄС і США.

