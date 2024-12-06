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ЄІБ виділив понад EUR60 млн на відновлення доріг та оновлення міського транспорту в Україні

13:34 06.12.2024 |

Економіка

 

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надав понад EUR60 млн кредитів під гарантії ЄС на відновлення ділянки дороги МО1 та інвестиції в громадський транспорт Києва, Одеси та Сум, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі банку.

"Ці інвестиції не лише відновлюють важливі транспортні сполучення, а й надають відчутну підтримку повсякденному життю українців, забезпечуючи мобільність, безпеку та економічну взаємодію. Разом із нашими українськими партнерами та Європейською комісією ми торуємо шлях до сильнішої та стійкішої України, незважаючи на величезні виклики", - зазначила віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська, відповідальна за діяльність банку в Україні.

Уточнено, що ця фінансова підтримка є частиною пакету Екстрених заходів солідарності від ЄІБ для України, в рамках якого з 2022 року банк уже надав Україні понад EUR2 млрд.

Із наданого фінансування EUR43,48 млн призначено для реконструкції ділянки автошляху М01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі в межах проєкту "Європейські дороги України II", що реалізується під керівництвом Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України. На початку війни 2022 року цей маршрут був задіяний ворожими військовими силами, які намагалися окупувати Київ, що спричинило значні пошкодження. Запланована реконструкція поліпшить якість і безпеку дороги, підвищуючи ефективність цього транспортного коридору.

Ще EUR17,25 млн. виділено на оновлення міського громадського транспорту, необхідного для мобільності українських міст. Фінансування спрямоване на придбання нових автобусів, тролейбусів і трамваїв, а також необхідних запасних частин та обладнання для технічного обслуговування, що забезпечить надійну та ефективну роботу громадського транспорту. Ця інвестиція включає в себе нові автобуси для Києва, трамваї українського виробництва для Одеси і тролейбуси для Сум. Оновлення здійснюється в рамках проєкту "Міський громадський транспорт України", спрямованого на приведення міського транспорту країни у відповідність до стандартів ЄС.

"Ці EUR60 млн фінансування від ЄІБ, підтримані гарантіями ЄС, допоможуть відновити критичну транспортну інфраструктуру, постраждалу внаслідок війни в Україні. Це вплине на повсякденне життя українських громадян, сприяючи мобільності в межах України та міжнародній торгівлі з її партнерами. Ця транзакція є ще одним важливим свідченням того, що ЄС продовжує підтримувати Україну", - зазначив європейський комісар із економіки та продуктивності, впровадження та спрощення Валдіс Домбровскіс.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) - це довгострокова кредитна установа Європейського Союзу, що належить його державам-членам. Банк фінансує інвестиції, що сприяють досягненню цілей політики ЄС.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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