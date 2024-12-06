Будівництво нових в'язниць у пріоритеті, ремонти не можуть забезпечити стандартів - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявляє, що поставила в пріоритет будівництво нових закладів тримання ув'язнених, тому що ремонти наявних не можуть забезпечити всіх необхідних стандартів.

"Понад 3 тис. ув'язнених отримали поліпшення умов тримання протягом 2024 року, що позитивно відзначено у звіті Комітету міністрів Ради Європи щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини", - сказала Стефанішина під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, пряму трансляцію якої в ютубі веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

"Водночас, занурившись у цю тематику, фактично я поставила в пріоритет будівництво нових закладів тримання ув'язнених, тому що система виконання покарань, поряд з тим, що покращуватимуться наявні умови тримання в'язнів, які ми маємо в спадок від Радянського Союзу, і за будь-яких ремонтів не зможе забезпечити виконання тих стандартів, які забезпечать порядок і контроль у системі виконання покарань", - додала вона.

Віцепрем'єрка наголосила, що будівництво нових в'язниць є пріоритетом, і влада шукає ресурси.

"У нас є деякі пропозиції в рамках Стратегічної інвестиційної ради, і ми сподіваємося, що нам вдасться реалізувати ці проєкти", - додала Стефанішина.