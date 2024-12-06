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Майже $38 млрд знадобиться в найближчі 10 років для розмінування пріоритетних територій - Міндовкілля

11:42 06.12.2024 |

Економіка, Україна

 

Близько 139 тис. кв. км української території залишаються замінованими станом на сьогодні, для розмінування пріоритетних зон у найближчі 10 років знадобиться майже $38 млрд, повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук.

"Загальна площа потенційно замінованих територій на сьогодні це десь 139 тис. кв. км. (...) За підрахунками Світового банку, десь від $2 до $8 за кв. м коштує розмінування. І якщо порахувати на 10 років ті землі, які ми визначили пріоритетними для розмінування, то це майже $38 млрд", - наведено її слова в повідомленні міністерства.

За словами Гринчук, заміновані лісові ресурси нині становлять близько 4,5 тис. кв. км, 10% було розміновано протягом 2023-2024 років. "Це ті території, які були звільнені", - наголосила міністерка.

Вона зазначила, що природоохоронні території також дуже сильно заміновані, особливо ті, що розташовані в прифронтових регіонах. За рік завдяки солідарності партнерів і внутрішнім ресурсам Україна повернула в експлуатацію майже 35,5 тис. квадратних кілометрів своєї землі.

Міністерка наголосила, що сам процес розмінування займе дуже багато часу. Використання передових технологій допоможе прискорити його, проте все одно знадобляться десятки й навіть сотні років.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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