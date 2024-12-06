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АНАЛІТИКА

В Україні впав попит на вживані автомобілі

09:57 06.12.2024 |

Економіка

 

Упродовж листопада український автопарк поповнили 14,7 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Відносно жовтня, цей показник зменшився на 10%, а у порівнянні з листопадом 2023 року - майже на третину.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що це найменша в цьому році місячна кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 46%. Далі йдуть дизельні - 26%, електромобілі - 20%, гібриди та авто з ГБО - по 4%.

Середній вік вживаних машин, що у листопаді перейшли на українські номери, становить 9 років.

Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

Загалом до десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:

* Volkswagen Golf - 873 од.;
* Renault Megane - 609 од.;
* Skoda Octavia - 520 од.;
* Volkswagen Passat - 419 од.;
* Volkswagen Tiguan - 399 од.;
* Nissan Leaf - 384 од.;
* Audi Q5 - 376 од.;
* Tesla Model 3 - 301 од.;
* Tesla Model Y - 298 од.;
* Nissan Rogue - 293 од.

Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 207 тис. уживаних легковиків, що на 8% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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