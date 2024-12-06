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АНАЛІТИКА

Умєров: ЗСУ отримають 30 тисяч дронів DeepStrike у 2025-му

 

У 2025 році Сили оборони України отримають більше 30 тисяч далекобійних безпілотників DeepStrike. Про це повідомив у четвер, 5 грудня, міністр оборони України Рустем Умєров.

"У 2025 році для наших захисників буде поставлено понад 30 тисяч ударних безпілотників DeepStrike. Частину з цих БпЛА профінансували наші міжнародні партнери, інвестувавши в український оборонно-промисловий комплекс. Ці дрони нового покоління здатні автономно діяти на великих відстанях і з високою точністю вражати цілі ворога", - написав Умєров у своєму Telegram-каналі.

Міністерство оборони й далі нарощує інвестиції у розробку високотехнологічних систем, додав Умєров. Це, як наголосив він, не лише відповідає потребам фронту, а й підтримує оборонну промисловість, створює робочі місця та розвиває українські технології.

Умєров: У 2024 році міноборони спрямувало на дрони DeepStrike 59 мільярдів гривень

"У 2024 році 82 відсотки засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) і 41 відсоток типів БпЛА були законтрактовані міноборони менш, ніж за три місяці після їхньої кодифікації", - додав Умєров в іншому дописі в соцмережі Facebook. Це дозволило ЗСУ отримати нові комплекси протидії БпЛА, тактичні РЕБ, розвідувальні літаки, дрони DeepStrike, ударні дрони-камікадзе та коптери-бомбери "без бюрократичних затримок", наголосив він.

Зокрема, за даними Умєрова, цьогоріч міноборони вже спрямувало понад 87 мільярдів гривень на закупівлю дронів, зокрема 59 мільярдів гривень - на дрони DeepStrike. "До кінця року ця сума зросте", - додав урядовець.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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