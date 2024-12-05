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АНАЛІТИКА

У «єЧерзі» зареєстрували понад 1,5 мільйона перетинів кордону

17:34 05.12.2024 |

Економіка

 

За час дії сервісу "єЧерга" у системі зареєстрували понад 1,5 мільйона перетинів кордону вантажівками та автобусами.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій.

Близько пів мільйона перетинів здійснили за останні пів року. Понад 1,3 мільйона разів кордон перетнули вантажівками. Всі інші - автобусами.

Наразі кількість користувачів у системі "єЧерга" перевищила 120 тисяч осіб з різних країн. Зареєструватися в системі можна через сайт або встановивши мобільний застосунок.

Вантажівки найбільше перетинали кордон на пунктах пропуску: "Порубне - Сірет" (Румунія): 88 628 перетинів; "Краківець - Корчова" (Польща): 73 177 перетинів; "Ягодин - Дорогуськ" (Польща): 70 661 перетин.

Міжнародні пасажирські автобуси найбільше перетинали кордон на пунктах пропуску: "Шегині - Медика" (15 747), "Краківець - Корчова" (14 003) з Польщею, "Чоп (Тиса) - Захонь" (7 055) з Угорщиною.

У грудні 2022 року систему "єЧерга" вперше запустили на пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на кордоні з Польщею. Наразі "єЧерга" працює на всіх ключових пунктах перетину кордону для вантажівок (17) та автобусів (28).

Довідка. Система електронної черги на кордоні дозволяє попередньо записатись і приїхати на пункт пропуску у заздалегідь визначений час.
За матеріалами: Економічна правда
 

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