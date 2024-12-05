Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зростання кількості вакансій в Україні за листопад зменшилася на 12%, – НБУ

17:31 05.12.2024 |

Економіка

 

У листопаді 2024 року в Україні спостерігалося скорочення кількості нових вакансій через сезонний чинник та послаблення економічної активності.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані макроекономічного та монетарного огляду Національного банку України

«У листопаді зростання кількості вакансій сповільнилося до 12,1% у річному вимірі. Кількість нових вакансій дещо скоротилася порівняно з попередніми місяцями як через сезонний чинник, так і внаслідок послаблення економічної активності», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кількість резюме з початку осені залишається майже незмінною. Водночас у річному вимірі зростання кількості резюме у листопаді пришвидшилося до 4,2%.


 
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5975
  0,0653
 0,16
EUR
 1
 43,8146
  0,1103
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3365  0,02 0,05 41,9242  0,05 0,12
EUR 43,5635  0,02 0,04 44,2681  0,04 0,10

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6250  0,05 0,12 41,6325  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес