Зростання кількості вакансій в Україні за листопад зменшилася на 12%, – НБУ

У листопаді 2024 року в Україні спостерігалося скорочення кількості нових вакансій через сезонний чинник та послаблення економічної активності.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані макроекономічного та монетарного огляду Національного банку України

«У листопаді зростання кількості вакансій сповільнилося до 12,1% у річному вимірі. Кількість нових вакансій дещо скоротилася порівняно з попередніми місяцями як через сезонний чинник, так і внаслідок послаблення економічної активності», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кількість резюме з початку осені залишається майже незмінною. Водночас у річному вимірі зростання кількості резюме у листопаді пришвидшилося до 4,2%.



