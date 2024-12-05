Фінансові новини
- |
- 05.12.24
- |
- 22:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін схвалив залучення $1 млрд гранту від МБРР на бюджетну підтримку
17:21 05.12.2024 |
Кабінет Міністрів України схвалив залучення $1 млрд гранту від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) на бюджетну підтримку.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в четвер.
Зокрема, визнано доцільним залучення гранту на бюджетну підтримку від Міжнародного банку реконструкції та розвитку, що діє як виконавча установа Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування у зміцнення України, для співфінансування Другої програми на підтримку політики розвитку "Основи зростання" в розмірі до $1 млрд.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні створять суд присяжних: як він буде працювати та виносити вердикт
|Україна і ЄС підписали угоду щодо використання прибутків від заморожених активів РФ
|Чому поступки України не привели до порозуміння в історичній суперечці із Польщею
|Парламент Франції висловив недовіру уряду Барньє
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|Україна поверне кредит на $50 млрд лише після репарацій від РФ. Зеленський підписав закон
|ОПЕК+ втретє поспіль відкладає підвищення видобутку нафти
|У «єЧерзі» зареєстрували понад 1,5 мільйона перетинів кордону
|Зростання кількості вакансій в Україні за листопад зменшилася на 12%, – НБУ
|Кабмін схвалив залучення $1 млрд гранту від МБРР на бюджетну підтримку
|Торгові центри фіксують зростання кількості відвідувачів і товарообігу
|Ціни продовжують зростати. У Нацбанку пояснили, у чому причина
Бізнес
|Google додає функцію перетягування контактів у Gmail на Android
|Apple звинувачують у стеженні за особистими смартфонами своїх співробітників
|Tenstorrent отримує нові інвестиції, щоб конкурувати з NVIDIA на ринку ШІ чипів
|Геймери пожертвували $750 млн на розробку Star Citizen, а гра не наближається до релізу
|Hyundai і Kia представили X-ble Shoulder - роботизоване плече для робітничих професій, що працює без акумуляторів
|iPhone 15 став найпопулярнішим смартфоном у світі
|Один із найбільших автовиробників світу Stellantis звільнив гендиректора