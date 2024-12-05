Кабмін схвалив залучення $1 млрд гранту від МБРР на бюджетну підтримку

Кабінет Міністрів України схвалив залучення $1 млрд гранту від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) на бюджетну підтримку.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в четвер.

Зокрема, визнано доцільним залучення гранту на бюджетну підтримку від Міжнародного банку реконструкції та розвитку, що діє як виконавча установа Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування у зміцнення України, для співфінансування Другої програми на підтримку політики розвитку "Основи зростання" в розмірі до $1 млрд.