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Торгові центри фіксують зростання кількості відвідувачів і товарообігу

16:51 05.12.2024 |

Економіка

 

Торгові центри і споживачі адаптувалися до викликів воєнного часу, відвідуваність і товарообіг зростають, повідомили представники ТРЦ під час RAU Summit-2024 у середу.

За словами операційного директора Budhouse Group Максима Гаврюшина, з чотирьох ТРЦ компанії працюють три - ТРЦ Lubava (Черкаси), ТРЦ Forum (Львів) і ТРЦ Nikolsky (Харків). Херсонський ТРЦ Fabrika на цьому етапі не відновлюють.

"Дуже велика різниця між заходом, центром і сходом України. Найгірша ситуація зараз у Харкові - там торговий центр ще не відновився до показників довоєнного часу. Ми відновили роботу ТРЦ Nikolsky наприкінці 2022 року. 2024-й почався дуже погано, у Харкові були масові обстріли, до 70% робочого часу було зайнято під тривоги, але восени ситуація покращилася. Зараз ТРЦ Nikolsky працює краще, ніж у 2023, товарообіг вищий. Але якщо порівнювати з 2021, то на фудхол, наприклад, мінус 40-50%", - сказав Гаврюшин.

Водночас, за його словами, ТРЦ Lubava в Черкасах уже перевищив показники довоєнного часу. "Товарообіг - вищий на 50%, по фудхолу - плюс 20% порівняно з 2021, але ще не перевищили доковідні показники", - сказав Гаврюшин.

Найвищі результати - у ТРЦ Forum (Львів), де показники товарообігу вищі на 80% за довоєнний 2021 рік.

Комерційна директорка Dragon Capital PM Наталія Кравець (київські Smart Plaza Obolon, Piramida, Aladdin, "Караван", львівський ТРЦ Victoria Gardens і вінницький Sky Park) відзначила зростання відвідуваності, яка на цьому етапі навіть вища, ніж до ковіду.

При цьому у всіх торгових комплексах компанії нульова вакантність, окрім купленого нещодавно "Каравану".

"Але ми за останні 12 місяців зробили багато якісних ротацій... І нещодавно з колегами підрахували, товарообіг на тих площах, де ми змінили орендарів, збільшився вдвічі і більше разів. Також щомісяця у нас є позитивна динаміка товарообігу по всьому ТРЦ", - сказала Кравець, наголосивши, що половина нових орендарів представляє українські бренди.

У столичному БФК Gulliver товарообіг зріс на 16% за останні 12 місяців, а кількість чеків за той самий період на 5%, повідомила генеральний директор Ірина Круппа.

У Дніпрі, в торгових центрах Alef Estate відвідуваність відновилася до довоєнного рівня.

"За результатами 10 місяців 2024 року ми дійшли до показників 2021 року" - повідомила генеральна менеджерка комерційного центру Alef Estate Анжела Борисова. Підлаштовуючись під комендантську годину, компанія змінила графік роботи, знизивши початок і фінал, тепер робочі години з 9 ранку до 21:00. При цьому змінилися пікові дні. Якщо до війни, враховуючи розміщення ТЦ у діловому центрі Дніпра, основний потік був у робочі дні, то зараз - у суботу-неділю.

У ТРЦ ПортСity (Луцьк) товарообіг зріс на 40% порівняно з попереднім роком. "Відвідуваність у нас вища, ніж у середньому по Західній Україні - 540 осіб/1 тис. кв. м порівняно з 390/1 тис. кв. м", - повідомила CEO "Порт Сіті Груп" Наталія Антоненко.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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