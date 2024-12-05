Фінансові новини
- |
- 05.12.24
- |
- 17:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни продовжують зростати. У Нацбанку пояснили, у чому причина
16:48 05.12.2024 |
Споживча інфляція у жовтні пришвидшилася до 9,7%. Зростання цін перевищили прогнози Національного банку.
Про це йдеться в макроекономічному огляді регулятора за грудень 2024 року.
Зазначається, що у жовтні продовольча інфляція стрімко пришвидшилася через ефекти спекотної погоди без дощів влітку та восени, що позначилося на врожайності, термінах дозрівання та якісних параметрах продовольчої продукції, насамперед низки овочів і фруктів.
Водночас через подорожчання продовольчої сировини, а також подальше збільшення виробничих витрат підприємств на енергозабезпечення й оплату праці швидше зростали ціни на оброблені харчі.
При цьому ціни на непродовольчі товари також пришвидшили зростання, передусім під впливом курсового чинника в попередні періоди.
"Це, ймовірно, вплинуло й на сповільнення зниження цін на одяг і взуття. Дещо швидше зростали ціни на послуги, зокрема з охорони здоров'я, зв'язку й особистого догляду через зростання виробничих витрат", - йдеться в огляді НБУ.
Проте, зростання цін на пальне в жовтні сповільнилося. Пропозиція на ринку палива й надалі залишалася значною, попри нетривале подорожчання сировини в першій половині жовтня.
Натомість стрімкіше дорожчали алкогольні та тютюнові вироби, зокрема під впливом послаблення обмінного курсу гривні та боротьби з тіньовою продукцією.
Помітно пришвидшилося зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари й обладнання, додали в Нацбанку.
Як і раніше, адміністративну інфляцію стримував мораторій на підвищення тарифів на окремі житлово-комунальні послуги для населення.
Промислова інфляція
Як зазначили в огляді, зростання цін виробників дещо сповільнилося (до 24,5% р/р у жовтні), передусім через нижчі темпи подорожчання електроенергії завдяки стабільній ситуації в енергосекторі.
Також знижувалися ціни в добувній промисловості, виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення, що насамперед пов'язано з низхідною динамікою світових цін на нафту. Водночас зростали ціни в добуванні металевих руд на тлі збільшення обсягів їх експорту.
Утім, у жовтні пришвидшувалося зростання цін у харчовій переробці, передусім у виробництві молочної, борошномельної й м'ясної продукції через зростання вартості сировини та виробничих витрат.
У липні Національний банк погіршив прогноз інфляції у 2024 році до 8,5%, а на 2025 рік - до 6,6%. Серед причин Нацбанк назвав заплановане урядом підвищення податків, подальше пошкодження інфраструктури, та поглиблення негативних міграційних тенденцій. У жовтні НБУ погіршив прогноз інфляції на 2024 рік до 9,7%.
Нагадаємо, за підсумками 2023 року інфляція в Україні становила 5,1%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні створять суд присяжних: як він буде працювати та виносити вердикт
|Україна і ЄС підписали угоду щодо використання прибутків від заморожених активів РФ
|Чому поступки України не привели до порозуміння в історичній суперечці із Польщею
|Парламент Франції висловив недовіру уряду Барньє
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|Торгові центри фіксують зростання кількості відвідувачів і товарообігу
|Ціни продовжують зростати. У Нацбанку пояснили, у чому причина
|Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про регулювання обігу харчових добавок і БАДів
|Ексголова ради НБУ Данилишин очолив наглядову раду Державного земельного банку
|Перші два роки суд присяжних розглядатиме справи, за які передбачено довічні терміни - нардеп
|В Україні створять суд присяжних: як він буде працювати та виносити вердикт
|Україна і ЄС підписали угоду щодо використання прибутків від заморожених активів РФ
Бізнес
|Google додає функцію перетягування контактів у Gmail на Android
|Apple звинувачують у стеженні за особистими смартфонами своїх співробітників
|Tenstorrent отримує нові інвестиції, щоб конкурувати з NVIDIA на ринку ШІ чипів
|Геймери пожертвували $750 млн на розробку Star Citizen, а гра не наближається до релізу
|Hyundai і Kia представили X-ble Shoulder - роботизоване плече для робітничих професій, що працює без акумуляторів
|iPhone 15 став найпопулярнішим смартфоном у світі
|Один із найбільших автовиробників світу Stellantis звільнив гендиректора