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Ціни продовжують зростати. У Нацбанку пояснили, у чому причина

16:48 05.12.2024 |

Економіка

 

Споживча інфляція у жовтні пришвидшилася до 9,7%. Зростання цін перевищили прогнози Національного банку.

Про це йдеться в макроекономічному огляді регулятора за грудень 2024 року.

Зазначається, що у жовтні продовольча інфляція стрімко пришвидшилася через ефекти спекотної погоди без дощів влітку та восени, що позначилося на врожайності, термінах дозрівання та якісних параметрах продовольчої продукції, насамперед низки овочів і фруктів.

Водночас через подорожчання продовольчої сировини, а також подальше збільшення виробничих витрат підприємств на енергозабезпечення й оплату праці швидше зростали ціни на оброблені харчі.

При цьому ціни на непродовольчі товари також пришвидшили зростання, передусім під впливом курсового чинника в попередні періоди.

"Це, ймовірно, вплинуло й на сповільнення зниження цін на одяг і взуття. Дещо швидше зростали ціни на послуги, зокрема з охорони здоров'я, зв'язку й особистого догляду через зростання виробничих витрат", - йдеться в огляді НБУ.

Проте, зростання цін на пальне в жовтні сповільнилося. Пропозиція на ринку палива й надалі залишалася значною, попри нетривале подорожчання сировини в першій половині жовтня.

Натомість стрімкіше дорожчали алкогольні та тютюнові вироби, зокрема під впливом послаблення обмінного курсу гривні та боротьби з тіньовою продукцією.

Помітно пришвидшилося зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари й обладнання, додали в Нацбанку.

Як і раніше, адміністративну інфляцію стримував мораторій на підвищення тарифів на окремі житлово-комунальні послуги для населення.

Промислова інфляція

Як зазначили в огляді, зростання цін виробників дещо сповільнилося (до 24,5% р/р у жовтні), передусім через нижчі темпи подорожчання електроенергії завдяки стабільній ситуації в енергосекторі.

Також знижувалися ціни в добувній промисловості, виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення, що насамперед пов'язано з низхідною динамікою світових цін на нафту. Водночас зростали ціни в добуванні металевих руд на тлі збільшення обсягів їх експорту.

Утім, у жовтні пришвидшувалося зростання цін у харчовій переробці, передусім у виробництві молочної, борошномельної й м'ясної продукції через зростання вартості сировини та виробничих витрат.

У липні Національний банк погіршив прогноз інфляції у 2024 році до 8,5%, а на 2025 рік - до 6,6%. Серед причин Нацбанк назвав заплановане урядом підвищення податків, подальше пошкодження інфраструктури, та поглиблення негативних міграційних тенденцій. У жовтні НБУ погіршив прогноз інфляції на 2024 рік до 9,7%.

Нагадаємо, за підсумками 2023 року інфляція в Україні становила 5,1%.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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