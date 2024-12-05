Ексголова ради НБУ Данилишин очолив наглядову раду Державного земельного банку

Фонд державного майна створив наглядову раду в ТОВ "Державний земельний банк", державному операторі земель сільськогосподарського призначення, керівником якого було обрано ексголову ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина.

Як ідеться в повідомленні ФДМ у четвер, до складу наглядової ради також увійшли керівник держкомпанії-співвласника Ocean Plaza Ігор Потьомка, начальник управління ФДМ підприємств агропромислового комплексу Олександр Васильченко та в.о. директора "Укрспирту" Станіслав Банчук, які "мають значний досвід у сфері управління та менеджменту".

"Головна мета ради - забезпечити стратегічне управління та прозорість діяльності державного оператора «Земельний банк» на ринку суборенди землі", - наголосив Фонд.

Уточнено, що до повноважень наглядової ради входять затвердження стратегічного плану розвитку, фінансових та інвестиційних планів, контроль за управлінням ризиками, впровадження антикорупційної політики.

"У наглядовій раді ми працюватимемо над тим, щоб ТОВ «Державний земельний банк» мало статус надійного оператора, який відіграє ключову роль у реалізації прозорого механізму суборенди державних сільськогосподарських земель та наповненні бюджетів громад і держави", - наводяться в релізі слова Данилишина.

Зазначається, що наступні засідання наглядової ради будуть присвячені стратегічному плану розвитку товариства, затвердженню фінплану та розгляду звіту із виконання фінансового плану за поточний рік.

Як повідомлялося, у віданні ФДМ перебуває 386 тис. га сільськогосподарських земель, з яких 20 тис. га потребують розмінування, а ще 98 тис. га на тимчасово окупованих територіях потребуватимуть очищення та розмінування в майбутньому.

"Загалом активи держави становлять 806 тис. га сільськогосподарської землі, які будуть поступово консолідовані в Земельному банку - проєкті ФДМ із прозорої оренди земель сільськогосподарського призначення", - заявляла в липні заступниця голови Фонду Оксана Осьмачко.

Для реалізації проєкту здачі в оренду через аукціони "Прозорро.Продажі" ФДМ 22 серпня 2024 року створив ТОВ "Державний земельний банк", що на 100% належить державі.