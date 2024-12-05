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Мінфін у листопаді перерахував 16,4 мільярда трансфертів місцевим бюджетам
14:20 05.12.2024 |
Міністерство фінансів у листопаді 2024 року забезпечило перерахування 16,4 млрд грн трансфертів до місцевих бюджетів.
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів України.
«У листопаді 2024 року Мінфін, згідно з бюджетним законодавством, забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 16,4 млрд грн, що становить 98,3% передбачених розписом асигнувань у листопаді», - йдеться у повідомленні.
Зокрема, базову дотацію перераховано в сумі 1,8 млрд грн, додаткові дотації - 1,1 млрд грн, що становить 100% від розпису асигнувань.
Зазначається, що залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами станом на 1 грудня становлять 190,7 млрд грн. Це на 2 млрд грн більше, ніж було на початок листопада.
«За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування мають можливість і надалі забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні», - підкреслили у міністерстві.
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