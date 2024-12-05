Фінансові новини
- |
- 05.12.24
- |
- 15:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Частка тривалості повітряних тривог під час роботи ТЦ зросла до 11.8% у листопаді
13:08 05.12.2024 |
Частка тривалості повітряних тривог під час роботи торговельних центрів (ТЦ) зростає три місяці поспіль і в листопаді 2024 року сягнула 11,8%, продемонструвавши найвищий результат за останні пів року, повідомили в Українській раді торговельних центрів (УРТЦ).
Зазначається, що найбільша частка повітряних тривог під час роботи ТЦ відзначена в Сумській області (51,7%). До п'ятірки також входять Донецька (48,5%), Харківська (32,6%), Полтавська (23,3%) і Чернігівська (21,9%) області.
У середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 93,3 робочих днів від початку повномасштабного вторгнення, а в листопаді - трьох робочих днів.
УРТЦ з 24 лютого 2022 року публікує інтерактивну мапу тривалості повітряних тривог у регіонах України, карта оновлюється щомісяця.
Заснований 2020 року УРТЦ є некомерційною організацією, що об'єднує ключових учасників ринку торговельної нерухомості: власників і девелоперів торговельних центрів, а також компанії, пов'язані з будівництвом і обслуговуванням ТРЦ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні створять суд присяжних: як він буде працювати та виносити вердикт
|Україна і ЄС підписали угоду щодо використання прибутків від заморожених активів РФ
|Чому поступки України не привели до порозуміння в історичній суперечці із Польщею
|Парламент Франції висловив недовіру уряду Барньє
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|Перші два роки суд присяжних розглядатиме справи, за які передбачено довічні терміни - нардеп
|В Україні створять суд присяжних: як він буде працювати та виносити вердикт
|Україна і ЄС підписали угоду щодо використання прибутків від заморожених активів РФ
|Мінфін у листопаді перерахував 16,4 мільярда трансфертів місцевим бюджетам
|Нафта перейшла до зростання, Brent торгується на рівні $72,78 за барель
|Рада повернула норму про конфіскацію майна корупціонерів за угодою зі слідством
Бізнес
|Tenstorrent отримує нові інвестиції, щоб конкурувати з NVIDIA на ринку ШІ чипів
|Геймери пожертвували $750 млн на розробку Star Citizen, а гра не наближається до релізу
|Hyundai і Kia представили X-ble Shoulder - роботизоване плече для робітничих професій, що працює без акумуляторів
|iPhone 15 став найпопулярнішим смартфоном у світі
|Один із найбільших автовиробників світу Stellantis звільнив гендиректора
|Ілон Маск звернувся до суду, щоб зупинити перехід OpenAI на комерційну основу
|Гендиректор Intel пішов у відставку