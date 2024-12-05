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АНАЛІТИКА

Частка тривалості повітряних тривог під час роботи ТЦ зросла до 11.8% у листопаді

13:08 05.12.2024 |

Економіка

 

Частка тривалості повітряних тривог під час роботи торговельних центрів (ТЦ) зростає три місяці поспіль і в листопаді 2024 року сягнула 11,8%, продемонструвавши найвищий результат за останні пів року, повідомили в Українській раді торговельних центрів (УРТЦ).

Зазначається, що найбільша частка повітряних тривог під час роботи ТЦ відзначена в Сумській області (51,7%). До п'ятірки також входять Донецька (48,5%), Харківська (32,6%), Полтавська (23,3%) і Чернігівська (21,9%) області.

У середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 93,3 робочих днів від початку повномасштабного вторгнення, а в листопаді - трьох робочих днів.

УРТЦ з 24 лютого 2022 року публікує інтерактивну мапу тривалості повітряних тривог у регіонах України, карта оновлюється щомісяця.

Заснований 2020 року УРТЦ є некомерційною організацією, що об'єднує ключових учасників ринку торговельної нерухомості: власників і девелоперів торговельних центрів, а також компанії, пов'язані з будівництвом і обслуговуванням ТРЦ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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