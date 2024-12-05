МВФ надасть Мінекономіки технічну допомогу для роботи над стратегічним плануванням для залучення інвестицій

Міжнародний валютний фонд (МВФ) надасть Міністерству економіки України технічну допомогу для роботи над стратегічним плануванням для залучення інвестицій.

Як повідомила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки України Юлія Свириденко в соцмережі Х (Twitter), така мета була досягнута в ході її візиту в США під час зустрічі з першою заступницею директорки-розпорядниці МВФ Гітою Гопінат.

"Обговорили також стан ринку праці, ситуацію в енергетиці, бюджетну підтримку від партнерів, яку ми очікуємо найближчим часом", - додала міністерка.

Крім того, за її словами, Україна 29 листопада затвердила політику держвласності, яка є одним із маяків МВФ.

Як повідомлялося, Україна 23 жовтня цього року за підсумками п'ятого перегляду відкритої в березні 2023 року програми EFF отримала 6-й її транш $1,1 млрд, що збільшило суму виплат до $8,7 млрд за загального обсягу програми $15,6 млрд.

В оновлену за підсумками п'ятого перегляду програму на прохання України було внесено зміни до розкладу переглядів програми і траншів за їхніми підсумками. Раніше вона передбачала тільки два перегляди на 2025 рік із виділенням за їхніми підсумками траншів по $917,5 млн, зараз у розкладі на наступний рік - чотири щоквартальні перегляди, як і цього року. Розмір 8-го траншу за підсумками 7-го перегляду в березні залишився $917,5 млн, а наступні три становлять відповідно $809,6 млн, $539,8 млн і $445,3 млн.