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МВФ надасть Мінекономіки технічну допомогу для роботи над стратегічним плануванням для залучення інвестицій
12:25 05.12.2024 |
Міжнародний валютний фонд (МВФ) надасть Міністерству економіки України технічну допомогу для роботи над стратегічним плануванням для залучення інвестицій.
Як повідомила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки України Юлія Свириденко в соцмережі Х (Twitter), така мета була досягнута в ході її візиту в США під час зустрічі з першою заступницею директорки-розпорядниці МВФ Гітою Гопінат.
"Обговорили також стан ринку праці, ситуацію в енергетиці, бюджетну підтримку від партнерів, яку ми очікуємо найближчим часом", - додала міністерка.
Крім того, за її словами, Україна 29 листопада затвердила політику держвласності, яка є одним із маяків МВФ.
Як повідомлялося, Україна 23 жовтня цього року за підсумками п'ятого перегляду відкритої в березні 2023 року програми EFF отримала 6-й її транш $1,1 млрд, що збільшило суму виплат до $8,7 млрд за загального обсягу програми $15,6 млрд.
В оновлену за підсумками п'ятого перегляду програму на прохання України було внесено зміни до розкладу переглядів програми і траншів за їхніми підсумками. Раніше вона передбачала тільки два перегляди на 2025 рік із виділенням за їхніми підсумками траншів по $917,5 млн, зараз у розкладі на наступний рік - чотири щоквартальні перегляди, як і цього року. Розмір 8-го траншу за підсумками 7-го перегляду в березні залишився $917,5 млн, а наступні три становлять відповідно $809,6 млн, $539,8 млн і $445,3 млн.
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