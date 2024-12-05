ОВДП стали основним джерелом фінансування держбюджету в листопаді - Мінфін

У листопаді 2024 року облігації внутрішньої державної позики вперше цього року стали найбільшим джерелом фінансування державного бюджету.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомляє Міністерство фінансів.

"У листопаді ОВДП вперше стали найбільшим джерелом фінансування держбюджету у 2024 році", - ідеться у повідомленні.

Станом на 1 грудня через випуск ОВДП до Державного бюджету України залучено 14,4 млрд дол. США в еквіваленті.

Зазначається, що в листопаді загальне фінансування збільшилось на 8,4 млрд дол., з яких 6,4 млрд дол. - зовнішнє фінансування, а 2 млрд доларів - надходження від ОВДП.

Найбільшими донорами бюджетної підтримки є Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, МВФ, Світовий банк та Японія.

Як повідомлялось, у листопаді 2024 року максимальна дохідність ОВДП на аукціонах становила в гривні 16,80% річних, у доларах США - 4,62% річних.