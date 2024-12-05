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ОВДП стали основним джерелом фінансування держбюджету в листопаді - Мінфін
23:30 04.12.2024 |
У листопаді 2024 року облігації внутрішньої державної позики вперше цього року стали найбільшим джерелом фінансування державного бюджету.
Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомляє Міністерство фінансів.
"У листопаді ОВДП вперше стали найбільшим джерелом фінансування держбюджету у 2024 році", - ідеться у повідомленні.
Станом на 1 грудня через випуск ОВДП до Державного бюджету України залучено 14,4 млрд дол. США в еквіваленті.
Зазначається, що в листопаді загальне фінансування збільшилось на 8,4 млрд дол., з яких 6,4 млрд дол. - зовнішнє фінансування, а 2 млрд доларів - надходження від ОВДП.
Найбільшими донорами бюджетної підтримки є Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, МВФ, Світовий банк та Японія.
Як повідомлялось, у листопаді 2024 року максимальна дохідність ОВДП на аукціонах становила в гривні 16,80% річних, у доларах США - 4,62% річних.
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