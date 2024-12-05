Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ОВДП стали основним джерелом фінансування держбюджету в листопаді - Мінфін

23:30 04.12.2024 |

Економіка

 

У листопаді 2024 року облігації внутрішньої державної позики вперше цього року стали найбільшим джерелом фінансування державного бюджету.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомляє Міністерство фінансів.

"У листопаді ОВДП вперше стали найбільшим джерелом фінансування держбюджету у 2024 році", - ідеться у повідомленні.

Станом на 1 грудня через випуск ОВДП до Державного бюджету України залучено 14,4 млрд дол. США в еквіваленті.

Зазначається, що в листопаді загальне фінансування збільшилось на 8,4 млрд дол., з яких 6,4 млрд дол. - зовнішнє фінансування, а 2 млрд доларів - надходження від ОВДП.

Найбільшими донорами бюджетної підтримки є Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, МВФ, Світовий банк та Японія.

Як повідомлялось, у листопаді 2024 року максимальна дохідність ОВДП на аукціонах становила в гривні 16,80% річних, у доларах США - 4,62% річних.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6628
  0,0344
 0,08
EUR
 1
 43,7043
  0,1195
 0,27

Курс обміну валют на вчора, 09:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3592  0,10 0,24 41,9740  0,03 0,07
EUR 43,5828  0,04 0,08 44,3116  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6750  0,03 0,07 41,6950  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес