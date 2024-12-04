Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

До загального фонду держбюджету України з початку року надійшло 1,9 трильйона

17:38 04.12.2024 |

Економіка

До загального фонду держбюджету України з початку року надійшло 1,9 трильйона

 

За січень-листопад 2024 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 1,89 трлн грн.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів із посиланням на дані Державної казначейської служби.

Серед платежів від податкових та митних органів отримано такі основні надходження:

* 424 млрд грн - податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

* 242,7 млрд грн - податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів, з яких зібрано 382,6 млрд, відшкодовано - 139,9 млрд грн;

* 251,3 млрд грн - податок на прибуток підприємств;

* 200,7 млрд грн - податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

* 189,5 млрд грн - акцизний податок;

* 69,2 млрд грн - дивіденди та частина чистого прибутку;

* 43,8 млрд грн - ввізне та вивізне мито;

* 42,8 млрд грн - рентна плата за користування надрами.

До загального фонду держбюджету України з початку року надійшло 1,9 трильйона

 

При цьому виконання розпису доходів Державною податковою службою становило 108%, Державною митною службою - 96,8%.

Загалом за підсумками січня-листопада 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 2,65 трлн грн податків, зборів та інших платежів.

Касові видатки державного бюджету за цей період становили 3,77 трлн грн, зокрема загального фонду - 3 трлн грн.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування склали 489,8 млрд грн, із яких 49,1 млрд грн надійшло в листопаді.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6628
  0,0344
 0,08
EUR
 1
 43,7043
  0,1195
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3592  0,10 0,24 41,9740  0,03 0,07
EUR 43,5828  0,04 0,08 44,3116  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6750  0,03 0,07 41,6950  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес