До загального фонду держбюджету України з початку року надійшло 1,9 трильйона

За січень-листопад 2024 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 1,89 трлн грн.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів із посиланням на дані Державної казначейської служби.

Серед платежів від податкових та митних органів отримано такі основні надходження:

* 424 млрд грн - податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

* 242,7 млрд грн - податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів, з яких зібрано 382,6 млрд, відшкодовано - 139,9 млрд грн;

* 251,3 млрд грн - податок на прибуток підприємств;

* 200,7 млрд грн - податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

* 189,5 млрд грн - акцизний податок;

* 69,2 млрд грн - дивіденди та частина чистого прибутку;

* 43,8 млрд грн - ввізне та вивізне мито;

* 42,8 млрд грн - рентна плата за користування надрами.

При цьому виконання розпису доходів Державною податковою службою становило 108%, Державною митною службою - 96,8%.

Загалом за підсумками січня-листопада 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 2,65 трлн грн податків, зборів та інших платежів.

Касові видатки державного бюджету за цей період становили 3,77 трлн грн, зокрема загального фонду - 3 трлн грн.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування склали 489,8 млрд грн, із яких 49,1 млрд грн надійшло в листопаді.



