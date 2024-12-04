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США планують передати Україні допомогу на всю суму в $61 млрд до кінця терміну Байдена
17:27 04.12.2024 |
Держсекретар Ентоні Блінкен запевнив НАТО та українську сторону у готовності повністю використати фінансування для України, авторизоване Конгресом.
Про це він заявив журналістам після завершення міністерського засідання Альянсу, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".
Ентоні Блінкен наголосив, що задоволений тим, як розподіляються витрати на допомогу Україні між США та іншими партнерами по НАТО.
"Союзники нарощують свою підтримку. Загалом США надали Україні 102 млрд доларів допомоги, а наші партнери - 158 млрд доларів. Це найкращий приклад розподілення фінансового тягаря, який я бачив за 30 років кар'єри", - заявив він.
У термін, який лишився для чинної адміністрації США, вона має намір додатково наростити безпекову підтримку України, "щоб і надалі розбудовувати українську ППО, артилерію і потужності у бронетехніці".
"Ми маємо намір - це моє прагнення і намір президента - використати кожен цент наявного фінансування у розмірі 61 млрд доларів, щодо яких був отриманий дозвіл Конгресу у бюджетному доповненні (ухваленому навесні 2024 року. - ЄП.)".
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