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АНАЛІТИКА

НБУ допускає зростання інфляції за підсумками 2025р вище 10%

16:01 04.12.2024 |

Економіка

 

Національний банк України, який наприкінці жовтня погіршив прогноз інфляції на 2024 рік із 8,5% до 9,7%, допускає, що за підсумками цього року вона перевищить 10%, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Імовірно, інфляція буде трохи вищою (за прогноз), імовірно, вищою за 10%, наступного року очікуємо її сповільнення до приблизно 7% і очікуємо досягнення мети (5% - ІФ-У) у 2026 році", - сказав заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук у дискусії, організованій Центром економічної стратегії в Києві у вівторок.

За його словами, частина чинників прискорення інфляції тимчасові, зокрема пов'язані з меншим урожаєм і подорожчанням продуктів.

Серед інших причин зростання цін він назвав проблеми в енергетиці та підвищення зарплат.

"Але в середньостроковій перспективі набагато важливішою є націленість Нацбанку на створення монетарних умов для наближення інфляції до цілі", - зазначив Ніколайчук.

Він зазначив, що поки що єдиною організацією, яка не вірить у можливість Нацбанку знижувати інфляцію, залишається уряд, який прогнозує її наступного року на рівні 9,5%. "Це виглядає дивно", - вважає заступник голови НБУ

Він зазначив, що базовий сценарій зростання економіки - на 4% цього року і на 4,3% наступного - залишається актуальним, незважаючи на результати виборів у США.

"Ризики як у бік поліпшення прогнозу, так і його погіршення внаслідок виборів зросли", - водночас додав Ніколайчук.

Як повідомлялося, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні в жовтні 2024 року прискорилося до 1,8% із 1,5% у вересні, 0,6% у серпні та нуля в липні.

У річному обчисленні інфляція за підсумками жовтня-2024 зросла до 9,7% з 8,6% за підсумками вересня, 7,5% за підсумками серпня і 5,4% за підсумками липня.

Інфляція в Україні 2023 року впала до 5,1% після стрибка 2022 року до 26,6% із 10,0% 2021 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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