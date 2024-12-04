Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінекономіки очікує зростання ВВП України у 2024 р. на 3,9% за інфляції 9,5%

15:58 04.12.2024 |

Економіка

 

Міністерство економіки України, яке в середині року знизило прогноз зростання економіки цьогоріч із 4,6% до 3,5%, поліпшило його до 3,9%, повідомила представниця відомства Валерія Войтенко в дискусії, організованій Центром економічної стратегії в Києві у вівторок.

"У листопаді ми переглянули очікування на 2024 рік. Ми підвищили (прогноз) зростання ВВП до 3,9% та інфляцію до 9,5%. Але на 2025 рік ключові цифри, з огляду на те, що ключові прогнозні припущення і тенденції не змінилися, залишилися такими самими, які були в червневому прогнозі: зростання ВВП 2,7% та інфляція 9,5%", - передає її слова кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Вона пояснила, що гірший порівняно з іншими економістами прогноз пояснюється більшою консервативністю, необхідною під час підготовки бюджету, а також наявністю знижувальних ризиків: військової ситуації, ризику можливого скорочення підтримки з боку партнерів.

За словами Войтенко, ключовими факторами, що впливають на динаміку ВВП, залишаються споживчий попит, міграція, фінансова допомога та експорт.

У середині листопада Мінекономіки оцінило зростання ВВП України в жовтні 2024 року порівняно з жовтнем 2023 року в 1,3%, що гірше за вересневі 3,8%, але краще за серпневий і липневий показники 0,3% і 1,1%.

Таким чином, за січень-жовтень 2024 року зростання ВВП порівняно з аналогічним періодом 2023 року Мінекономіки оцінює на рівні 4,2%, тоді як за підсумками дев'яти місяців 2024 року воно становило 4,5%, восьми - 3,9%, семи - 4%.

За даними Держстату, у річному обчисленні інфляція за підсумками жовтня-2024 року зросла до 9,7% із 8,6% за підсумками вересня, 7,5% за підсумками серпня і 5,4% за підсумками липня.

Нацбанк України наприкінці жовтня підвищив прогноз зростання економіки у 2024 році з 3,7% до 4%, а на 2025 рік - з 4,1% до 4,3%. Одночасно НБУ погіршив прогноз інфляції на 2024 рік із 8,5% до 9,7% і на 2025 рік із 6,6% до 6,9%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6628
  0,0344
 0,08
EUR
 1
 43,7043
  0,1195
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3592  0,10 0,24 41,9740  0,03 0,07
EUR 43,5828  0,04 0,08 44,3116  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6750  0,03 0,07 41,6950  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес