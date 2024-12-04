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Із запуском «Національного кешбеку» українці купили на 9,5% більше товарів вітчизняного виробництва
15:49 04.12.2024 |
Запуск програми "Національний кешбек" дав змогу збільшити кількість куплених товарів, вироблених в Україні, на 9,5%. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Асоціацією ритейлерів України та компанії Num8erz за сприяння Міністерства економіки.
У дослідженні представлені результати впливу програми на продаж продуктів харчування за два місяці після запуску кешбеку проти такого ж періоду до того.
"Наразі можна сказати, за два місяці люди стали купляти на 10% більше товарів національного виробництва, які беруть участь у програмі "Національний кешбек". І мова йде саме про продукти харчування", - зазначають автори дослідження.
Порівняння статистики продажу з аналогічними періодами 2023 року свідчить, що лінія тренду для тих самих товарів майже не змінювалася в 2023 році.
"Що зайвий раз підкреслює важливу роль "Національного кешбеку" в стимулюванні попиту на українську продукцію", - йдеться в публікації.
Водночас частіше в магазини люди ходити не стали - кількість чеків за два місяці після старту програми збільшилася всього на 0,1%.
Проте українці помітно розширили розмір разових закупів до свого кошика: або шляхом збільшення кількості одиниць того, що купляли раніше, або зробивши вибір на користь українського виробника.
У гривнях виторги зросли всього на 4%, що частково пояснюється наявністю промо на товари, що є учасниками програми.
Так, у період з 1 вересня 2024 року, коли програма стартувала у тестовому режимі, майже на 5% частіше такі товари потрапляли в промоакції.
Дослідники з'ясували, що кількість придбаних товарів із коротким терміном придатності зросла на 10,6% у штуках проти двомісячного періоду до старту програми. Це в 2,5 раза більше за динаміку всієї категорії товарів FMCG (4,2%).
У категорії Fresh входять молочка, хліб, м'ясо, все, що швидко псується.
Водночас у FMCG вже більше запакованих товарів із більшими термінами придатності. Тут так само кількість чеків майже не змінилася, а виторги збільшилися на 4,4% в категорії fresh, проти 3,1% в категорії FMCG загалом.
Основною категорією українців, які беруть участь у програмі, є "скоріше чутливі до ціни люди" (44%) та "чутливі до ціни люди" (17%). Товари з кешбеком у їхніх кошиках займають 23% та 24% відповідно.
Категорія "чутливі до ціни люди" збільшили свої купівлі на 9,4%. У категорії "скоріше чутливих до ціни людей" зростання зафіксовано на рівні 5% товарів із "Національного кешбеку".
За даними Мінекономіки, за перший місяць програми кешбеку українці накопичили 37,2 млн грн, або в середньому 57,5 грн на людину. За жовтень - уже втричі більше, приблизно 125 млн грн.
У дослідженні вивчили 550 000 людей, які зробили достатню кількість купівель за чотири місяці – два до старту "Національного кешбеку" і два після, та простежили зміни в їх кошиках покупок.
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