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АНАЛІТИКА

Нацкомісія планує змінити тарифи на воду для непобутових споживачів

15:44 04.12.2024 |

Економіка

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розпочала перегляд тарифів низки водоканалів на водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів із 1 січня 2025 року.

Відповідне рішення схвалене на засіданні регулятора 4 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, із 1 січня пропонується встановити такі оптові тарифи тарифи на водовідведення (за 1 кубометр без ПДВ):

* КП "Івано-Франківськводоекотехпром" - 7,29 грн;
* ТОВ "Інфокс" (Одеса) - 10,96 грн;
* Чернівціводоканал - 11,13 грн;
* Київводоканал - 10,94 грн;
* Дніпроводоканал - 12,65 грн;
* Житомирводоканал - 15,08 грн;
* Черкасиводоканал - 12,07 грн;
* Вінницяоблводоканал - 17,93 грн;
* Харківводоканал - 14,66 грн.

Тариф на централізоване водопостачання для інших споживачів (крім побутових, за 1 кубометр без ПДВ):

* КП "Івано-Франківськводоекотехпром" - 18,54 грн;
* Львівводоканал - 22,28 грн;
* ТОВ "Інфокс" (Одеса) - 25,84 грн;
* Чернівціводоканал - 26,09 грн;
* Київводоканал - 22,87 грн;
* Дніпроводоканал - 26,05 грн;
* Житомирводоканал - 29,17 грн;
* Черкасиводоканал - 22,38 грн;
* Вінницяоблводоканал - 30,64 грн;
* Харківводоканал - 32,4 грн;
* АТ "Укрзалізниця" - 44,05 грн.

Тариф на централізоване водовідведення для інших споживачів (крім побутових, за 1 кубометр без ПДВ):

* КП "Івано-Франківськводоекотехпром" - 18,32 грн;
* Львівводоканал - 12,23 грн;
* ТОВ "Інфокс" (Одеса) - 20,46 грн;
* Чернівціводоканал - 12,8 грн;
* Київводоканал - 18,78 грн;
* Дніпроводоканал - 17,12 грн;
* Житомирводоканал - 39,85 грн;
* Черкасиводоканал - 19,52 грн;
* Вінницяоблводоканал - 18,57 грн;
* Харківводоканал - 16,33 грн;
* АТ "Укрзалізниця" - 31,79 грн.

Наголошується, що тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для населення застосовуються на рівні тарифів станом на 24 лютого 2022 року.
 

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