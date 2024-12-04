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Кожна бригада ЗСУ матиме уповноваженого із закупівель – Умєров
15:38 04.12.2024 |
У кожній бригаді Збройних Сил України зʼявиться уповноважений із закупівель товарів, робіт та послуг. Міністр оборони Рустем Умєров підписав відповідний наказ.
Такі зміни відбудуться в рамках реформи системи закупівель, метою якої є можливість для військових швидко та ефективно отримувати все необхідне для відбиття російської агресії.
Уповноважені із закупівель товарів, робіт та послуг відповідатимуть за планування та організацію закупівель, підготовку тендерної документації, аналіз ринку, пошук постачальників, відбір та оцінку пропозицій.
"Завдяки цьому закупівлі для наших підрозділів здійснюватимуться швидко, прозоро та з урахуванням реальних потреб воїнів", - зазначив Умєров.
Він також додав, що окремим завданням для цих фахівців буде усунення конфлікту інтересів.
"Нова посада дозволить розмежувати бойові обов'язки військових і завдання, пов'язані із закупівлями", - резюмував Умєров.
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