Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кожна бригада ЗСУ матиме уповноваженого із закупівель – Умєров

15:38 04.12.2024 |

Економіка

 

У кожній бригаді Збройних Сил України зʼявиться уповноважений із закупівель товарів, робіт та послуг. Міністр оборони Рустем Умєров підписав відповідний наказ.

Такі зміни відбудуться в рамках реформи системи закупівель, метою якої є можливість для військових швидко та ефективно отримувати все необхідне для відбиття російської агресії.

Уповноважені із закупівель товарів, робіт та послуг відповідатимуть за планування та організацію закупівель, підготовку тендерної документації, аналіз ринку, пошук постачальників, відбір та оцінку пропозицій.

"Завдяки цьому закупівлі для наших підрозділів здійснюватимуться швидко, прозоро та з урахуванням реальних потреб воїнів", - зазначив Умєров.

Він також додав, що окремим завданням для цих фахівців буде усунення конфлікту інтересів.

"Нова посада дозволить розмежувати бойові обов'язки військових і завдання, пов'язані із закупівлями", - резюмував Умєров.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6628
  0,0344
 0,08
EUR
 1
 43,7043
  0,1195
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3592  0,10 0,24 41,9740  0,03 0,07
EUR 43,5828  0,04 0,08 44,3116  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6750  0,03 0,07 41,6950  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес