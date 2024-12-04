В Україні за співфінансування ЄС реалізують залізничний проєкт

В Україні завдяки співфінансуванню з фонду ЄС Connecting Europe Facility (CEF) та держбюджету буде реалізовано залізничний інфраструктурний проєкт.

Про це повідомляє АТ "Укрзалізниця", передає Укрінформ.

Зазначається, що проєкт передбачає розвиток євроколії на території України та збільшення логістичних можливостей як для вантажних перевезень, так і для пасажирів.

До проєкту входить:

* розробка техніко-економічної та проєктної документації розвитку колії шириною 1435 мм у напрямку Львова та на дільницях Львів - Чернівці - Вадул-Сірет - Держкордон;

* будівництво та електрифікація колії шириною 1435 мм на невеликих дільницях біля пунктів пропуску;

* електрифікація дільниці Чоп - Ужгород;

* розробка стратегії розвитку Львівського залізничного вузла.

Загальна вартість проєкту 85,91 млн євро, вона буде покрита за рахунок коштів CEF 2023, держбюджету, залучених та власних коштів Укрзалізниці.

Проєкт планується реалізувати до 2027 року, частину коштів уже передбачено в держбюджеті та виділено авансовий платіж фондом CEF.

Завдяки реалізації проєкту в перспективі Укрзалізниця зможе побудувати та обладнати відповідно до вимог TEN-T чотири міжнародні транспортні коридори: Північне море - Балтія, Балтійське - Чорне - Егейське море, Балтійське - Адріатичне море та Рейн - Дунай.

Минулого тижня генеральна директорка Директорату Єврокомісії з питань транспорту та мобільності Магда Копчинська під час свого візиту до Києва та проведення діалогу в межах Міжнародного транспортного форуму передала підписану грантову угоду голові правління АТ «Укрзалізниця» Олександру Перцовському.

Як повідомлялося, 24 жовтня 2024 року підписано Угоду про грант між Європейським виконавчим агентством з клімату, інфраструктури та навколишнього середовища (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency, CINEA) та АТ «Укрзалізниця» у межах програми CEF 2023 Transport Call.

Торік у межах конкурсу CEF-2022 Укрзалізниця отримала грант 52,5 млн євро на розбудову прикордонних переходів з Республікою Польща, Румунією, Словацькою Республікою та Угорщиною.