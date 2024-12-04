Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні за співфінансування ЄС реалізують залізничний проєкт

12:25 04.12.2024 |

Економіка, Україна

 

В Україні завдяки співфінансуванню з фонду ЄС Connecting Europe Facility (CEF) та держбюджету буде реалізовано залізничний інфраструктурний проєкт.

Про це повідомляє АТ "Укрзалізниця", передає Укрінформ.

Зазначається, що проєкт передбачає розвиток євроколії на території України та збільшення логістичних можливостей як для вантажних перевезень, так і для пасажирів.

До проєкту входить:

* розробка техніко-економічної та проєктної документації розвитку колії шириною 1435 мм у напрямку Львова та на дільницях Львів - Чернівці - Вадул-Сірет - Держкордон;
* будівництво та електрифікація колії шириною 1435 мм на невеликих дільницях біля пунктів пропуску;
* електрифікація дільниці Чоп - Ужгород;
* розробка стратегії розвитку Львівського залізничного вузла.

Загальна вартість проєкту 85,91 млн євро, вона буде покрита за рахунок коштів CEF 2023, держбюджету, залучених та власних коштів Укрзалізниці.

Проєкт планується реалізувати до 2027 року, частину коштів уже передбачено в держбюджеті та виділено авансовий платіж фондом CEF.

Завдяки реалізації проєкту в перспективі Укрзалізниця зможе побудувати та обладнати відповідно до вимог TEN-T чотири міжнародні транспортні коридори: Північне море - Балтія, Балтійське - Чорне - Егейське море, Балтійське - Адріатичне море та Рейн - Дунай.

Минулого тижня генеральна директорка Директорату Єврокомісії з питань транспорту та мобільності Магда Копчинська під час свого візиту до Києва та проведення діалогу в межах Міжнародного транспортного форуму передала підписану грантову угоду голові правління АТ «Укрзалізниця» Олександру Перцовському.

Як повідомлялося, 24 жовтня 2024 року підписано Угоду про грант між Європейським виконавчим агентством з клімату, інфраструктури та навколишнього середовища (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency, CINEA) та АТ «Укрзалізниця» у межах програми CEF 2023 Transport Call.

Торік у межах конкурсу CEF-2022 Укрзалізниця отримала грант 52,5 млн євро на розбудову прикордонних переходів з Республікою Польща, Румунією, Словацькою Республікою та Угорщиною.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6972
  0,0511
 0,12
EUR
 1
 43,8238
  0,0996
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 09:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3592  0,10 0,24 41,9740  0,03 0,07
EUR 43,5828  0,04 0,08 44,3116  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6750  0,03 0,07 41,6950  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес