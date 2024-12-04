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Уряд планує залучити €16,5 мільйона від ЄІБ на модернізацію транспорту - Шмигаль
12:22 04.12.2024 |
Кабінет міністрів планує залучити від Європейського інвестиційного банку майже 16,5 млн євро на модернізацію транспорту в Києві, Одесі, Івано-Франківську та Миколаєві.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду 3 грудня, передає Укрінформ із посиланням на відео, опубліковане у Телеграм-каналі глави уряду.
"Уповноважуємо віцепрем'єр-міністра з відновлення (Олексія Кулебу - ред.) на підписання документа, що дозволить залучити від Європейського інвестиційного банку майже 16,5 млн євро. Це кошти для модернізації транспорту Києва, Одеси, Івано-Франківська та Миколаєва", - сказав він.
Крім того, уряд запровадив посаду урядового уповноваженого з питань реформування митних органів, який координуватиме реформу митниці, ним став гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.
"Також утворюємо відповідну Координаційну робочу групу. Перед уповноваженим та робочою групою поставлений широкий спектр завдань - синхронізація з ЄС, модернізація митної інфраструктури, впровадження ризик орієнтованої системи, диджиталізація", - додав прем'єр.
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