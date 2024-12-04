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Ринок нових комерційних авто в Україні в листопаді зріс на 6%
11:48 04.12.2024 |
Реєстрації нових комерційних автомобілів (вантажних і спеціальних) у листопаді 2024 року зросли майже на 6% порівняно з тим самим місяцем 2023 року - до 1089 тис. од., повідомив "Укравтопром" у телеграм-каналі.
За даними асоціації, порівняно із жовтнем поточного року попит на такі авто зріс незначно - на 1% (або на 7 авто).
Лідерство на ринку впевнено утримує марка Renault - 233 од., друге місце зберіг Citroen з реєстрацією 143 авто. На третє місце (з четвертого в жовтні) перемістився Mercedes-Benz (100 од.), далі розмістилися MAN (89 од.) і Scania (59 од.).
Як повідомлялося, у листопаді 2023 року п'ятірку лідерів ринку нових комерційних авто формували марки Renault (241 од.), Peugeot (74 од.), Ford (72 од.), Mercedes-Benz (71 од.) і MAN (67 од.), а загалом ринок зріс проти листопада-2022 більш ніж удвічі - до 1031 од.
За даними "Укравтопрому", загалом у січні-листопаді поточного року український парк вантажних і спецавтомобілів поповнили понад 11,5 тис. нових машин, що на 14% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Як повідомлялося, у 2023 році, за даними "Укравтопрому", реєстрації в Україні нових комерційних автомобілів зросли на 65% проти 2022 року - до 11,3 тис. од.
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