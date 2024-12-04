Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Український експорт отримає більше можливостей у Канаді

 

Міністерство закордонних справ України та Канадсько-українська торговельна палата підписали Меморандум про взаєморозуміння для сприяння українським експортерам.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, церемонія підписання відбулася під час Конференції із відбудови України, що пройшла у Торонто.

Документ підписали посол України в Канаді Юлія Ковалів та президент Канадсько-української торговельної палати Зенон Потічний.

Як пояснили у посольстві України в Канаді, меморандум спрямований на активізацію двосторонньої торгівлі та бізнес-контактів між Україною та Канадою, надання взаємної підтримки економічним та інвестиційним заходам, а також активніше використання цифрової платформи економічної дипломатії МЗС України NAZOVNI для просування інтересів українського бізнесу на ринку Канади.

Як відомо, NAZOVNI - це інноваційний сервіс, створений для глобалізації українського бізнесу. Платформа допомагає українським підприємцям знаходити партнерів за кордоном, просувати товари та послуги на нові ринки за підтримки українських дипломатичних установ.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6972
  0,0511
 0,12
EUR
 1
 43,8238
  0,0996
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 09:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3592  0,10 0,24 41,9740  0,03 0,07
EUR 43,5828  0,04 0,08 44,3116  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7050  0,05 0,13 41,7200  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес