Український експорт отримає більше можливостей у Канаді

Міністерство закордонних справ України та Канадсько-українська торговельна палата підписали Меморандум про взаєморозуміння для сприяння українським експортерам.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, церемонія підписання відбулася під час Конференції із відбудови України, що пройшла у Торонто.

Документ підписали посол України в Канаді Юлія Ковалів та президент Канадсько-української торговельної палати Зенон Потічний.

Як пояснили у посольстві України в Канаді, меморандум спрямований на активізацію двосторонньої торгівлі та бізнес-контактів між Україною та Канадою, надання взаємної підтримки економічним та інвестиційним заходам, а також активніше використання цифрової платформи економічної дипломатії МЗС України NAZOVNI для просування інтересів українського бізнесу на ринку Канади.

Як відомо, NAZOVNI - це інноваційний сервіс, створений для глобалізації українського бізнесу. Платформа допомагає українським підприємцям знаходити партнерів за кордоном, просувати товари та послуги на нові ринки за підтримки українських дипломатичних установ.