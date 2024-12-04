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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Український експорт отримає більше можливостей у Канаді
09:54 04.12.2024 |
Міністерство закордонних справ України та Канадсько-українська торговельна палата підписали Меморандум про взаєморозуміння для сприяння українським експортерам.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, церемонія підписання відбулася під час Конференції із відбудови України, що пройшла у Торонто.
Документ підписали посол України в Канаді Юлія Ковалів та президент Канадсько-української торговельної палати Зенон Потічний.
Як пояснили у посольстві України в Канаді, меморандум спрямований на активізацію двосторонньої торгівлі та бізнес-контактів між Україною та Канадою, надання взаємної підтримки економічним та інвестиційним заходам, а також активніше використання цифрової платформи економічної дипломатії МЗС України NAZOVNI для просування інтересів українського бізнесу на ринку Канади.
Як відомо, NAZOVNI - це інноваційний сервіс, створений для глобалізації українського бізнесу. Платформа допомагає українським підприємцям знаходити партнерів за кордоном, просувати товари та послуги на нові ринки за підтримки українських дипломатичних установ.
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