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Кабмін призначив Смілянського уповноваженим з реформування митниці

23:53 03.12.2024 |

Економіка

 

Кабінет міністрів запровадив нову посаду уповноваженого з питань реформування митних органів. Ним став Ігор Смілянський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну та постійного представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука у Telegram.

"Запроваджуємо посаду урядового уповноваженого з питань реформування митних органів, який координуватиме реформу митниці. Це буде Ігор Смілянський. А також створюємо координаційну робочу групу", - розповів Шмигаль.

Він уточнив, що перед уповноваженим та робочою групою, зокрема, стоятимуть такі завдання:

* синхронізація з ЄС;
* модернізація інфраструктури;
* введення ризик-орієнтованої системи;
* діджиталізація.

Деталі від Мельничука

За словами Мельничука, до компетенції уповноваженого входить:

* підготовка пропозицій щодо реформування митних органів у рамках реалізації Національної стратегії доходів до 2030 року;

* підготовка пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних із залученням до формування та реалізації державної митної політики інститутів громадянського суспільства,

* ініціювання прийняття нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

* опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, та подання відповідних пропозицій Кабміну;

* участь у співпраці з міжнародними організаціями щодо формування та реалізації митної політики і реалізації відповідних рекомендацій.

Ігор Смілянський

Варто зауважити, що Ігор Смілянський народився 6 жовтня 1975 року у Білгороді-Дністровському.

У 1995 році він переїхав до США з батьками та отримав американське громадянство.

У 1999 році закінчив Школу бізнесу Університету Пейс у Нью-Йорку.

У травні 2005 року закінчив із відзнакою Школу бізнесу Джорджтаунського університету.

Працював у Cantor Fitzgerald LP, City Bank, The Boston Consulting Group.

У 2016 році був призначений гендиректором "Укрпошти".
За матеріалами: РБК-Україна
 

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