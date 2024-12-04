Фінансові новини
- |
- 04.12.24
- |
- 02:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін призначив Смілянського уповноваженим з реформування митниці
23:53 03.12.2024 |
Кабінет міністрів запровадив нову посаду уповноваженого з питань реформування митних органів. Ним став Ігор Смілянський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну та постійного представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука у Telegram.
"Запроваджуємо посаду урядового уповноваженого з питань реформування митних органів, який координуватиме реформу митниці. Це буде Ігор Смілянський. А також створюємо координаційну робочу групу", - розповів Шмигаль.
Він уточнив, що перед уповноваженим та робочою групою, зокрема, стоятимуть такі завдання:
* синхронізація з ЄС;
* модернізація інфраструктури;
* введення ризик-орієнтованої системи;
* діджиталізація.
Деталі від Мельничука
За словами Мельничука, до компетенції уповноваженого входить:
* підготовка пропозицій щодо реформування митних органів у рамках реалізації Національної стратегії доходів до 2030 року;
* підготовка пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних із залученням до формування та реалізації державної митної політики інститутів громадянського суспільства,
* ініціювання прийняття нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;
* опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, та подання відповідних пропозицій Кабміну;
* участь у співпраці з міжнародними організаціями щодо формування та реалізації митної політики і реалізації відповідних рекомендацій.
Ігор Смілянський
Варто зауважити, що Ігор Смілянський народився 6 жовтня 1975 року у Білгороді-Дністровському.
У 1995 році він переїхав до США з батьками та отримав американське громадянство.
У 1999 році закінчив Школу бізнесу Університету Пейс у Нью-Йорку.
У травні 2005 року закінчив із відзнакою Школу бізнесу Джорджтаунського університету.
Працював у Cantor Fitzgerald LP, City Bank, The Boston Consulting Group.
У 2016 році був призначений гендиректором "Укрпошти".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні вдалось створити вітчизняний Mavic, - Федоров
|Сибіга та Блінкен підписали документ про допомогу енергосистемі України на $825 мільйонів
|Міністерство національної єдності створюється шляхом реорганізації Мінреінтеграції - Чернишов
|Рада призначила Чернишова віцепрем'єр-міністром - міністром нацєдності України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|Смілянський після призначення уповноваженим із питань реформування митниці продовжить очолювати «Укрпошту»
|Кабмін призначив Смілянського уповноваженим з реформування митниці
|Австрія дає 10 млн євро фонду Світового банку з підтримки України
|Україна готується до впровадження форвардних аукціонів на імпорт е/е з країнами ЄС
|Рада відклала введення в дію закону про лобіювання
|В Україні юнаки 17-річного віку зможуть автоматично ставати на військовий облік
Бізнес
|Гендиректор Intel пішов у відставку
|Китайський конкурент SpaceX запустив першу ракету з нового космодрому
|Обсяг IT-експорту у жовтні зріс, але за підсумками року росту не буде
|Google придбає 1400 гектарів землі у Фінляндії для розширення хмарної інфраструктури
|Норвегія прощається з ДВЗ: у жовтні електромобілі «захопили» 94% ринку нових авто
|Ілон Маск каже, що створить студію на базі штучного інтелекту для «відродження величі» відеоігор
|Австралія першою у світі заборонила соцмережі для дітей до 16 років