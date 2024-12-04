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АНАЛІТИКА

Австрія дає 10 млн євро фонду Світового банку з підтримки України

 

Уряд Австрії передав 10 мільйонів доларів до Цільового фонду Світового банку з підтримки відбудови України.

Про це у вівторок, 3 грудня, повідомила пресслужба Світового банку, пише "Європейська правда".

Гроші надійшли до Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF) Світового банку.

Внесок буде спрямований на "підтримку надзвичайних операцій в енергетиці та інших ключових секторах, а також на програми, які допомагають впроваджувати життєво важливі реформи", йдеться в повідомленні.

Цільовий фонд URTF був створений у грудні 2022 року для мобілізації грантової допомоги міжнародних партнерів, спрямованої на подолання наслідків війни.

Станом на вересень 2024 року в URTF було консолідовано 1,86 мільярда доларів грантових коштів, з яких Україна отримала майже 1,2 мільярда доларів.

Наприкінці листопада, нагадаємо, Австрія вирішила виділити 2 мільйони євро на програму "Зерно з України" та ще 5 млн євро - на відновлення енергетичної інфраструктури України.
Ключові теги: Австрія
 

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